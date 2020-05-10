吉林舒蘭市1天增11本土病例　急封閉升至「唯一高風險地區」

▲吉林省舒蘭市突然出現多名確診病例，已實施封閉管理。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸9日新增12例新冠肺炎本土病例，其中11例都來自吉林省舒蘭市，且全都與先前感染原因不明的病例有關聯，官方已緊急實施「封閉管理」，並將新冠肺炎疫情分區標準從「中風險」提升至「高風險」，成為目前大陸唯一的疫情高風險地區。

根據吉林省官方10日通報，吉林9日新增了11例本地確診，全都來自舒蘭市，並且都與舒蘭市公安局一名近日確診的洗衣女工有關聯，該名女工無省外居住史、活動史，也未發現境外、重點省份返吉人員接觸史，感染原因尚不明，目前有關部門正在通過流行病學調查等多種方法對其感染來源進行追蹤調查。

新增的11例本地確診中，包含了洗衣女工的丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫以及2名密切接觸者，此外，還有女工丈夫的3名密切接觸者，以及曾與一位密切接觸者有接觸史的患者。

官方通報提到，洗衣女工6日赴舒蘭市人民醫院就診並留院觀察，同日，她的丈夫也一同於舒蘭市人民醫院就診，隔天女工被確診後，她的丈夫8日核酸檢測呈現陽性，9日確診。

對於確診女工的感染途徑，浙江大學醫學院附屬第一醫院感染科主任醫師喻成波指出，有一種可能性，舒蘭市4月底有308人從俄羅斯經綏芬河和滿洲里口岸入境，可能接送及隔離的某一環節存在一定的疏漏，需要反覆排查是否存在上述工作人員在工作後或接送交通工具消毒不嚴導致發生間接感染的情況。

由於確診病例一日新增11例，又都有高度關聯性，吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室已於10日宣布，按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險，該地區也成為目前大陸唯一一個高風險地區。