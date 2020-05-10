時隔36天....武漢再增1本土病例 吉林增11例成全國唯一「高風險區」

▲ 武漢時隔36天新增1起病例。（示意圖／翻攝新京報）

實習記者羅明輝／綜合報導

中國國家衛健委今（10）日通報，新增14例確診病例，其中2例則為境外上海移入，其餘12例則為本土病例，其中有11例均來自吉林省舒蘭市，還有1例則來自武漢，這也是武漢時隔36天後再次新增病例，引起外界關注。

綜合陸媒報導，中國國家衛健委今日上午在官網通報，截至5月9日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例14例，其中12例為本土病例（吉林11例，湖北1例），2例為境外輸入病例（上海）。無新增死亡病例。另外還新增1例疑似病例，為境外輸入病例（內蒙古）。目前累計82901例確診病例，其中78120例痊癒出院，4633例死亡。

吉林舒蘭市8日才新增1起病例，風險等級從低風險調整至中風險，沒想到9日又一口氣新增12起確診病例，感染原因目前尚未釐清，當局已將舒蘭市的風險等級從中風險再調整為高風險，成為全國唯一的高風險地區，全市現在已實施「封城」，嚴格管控人員出入，並暫停所有公共服務及娛樂場所的營業。

另外，新增的確診病例中，還有1例本土病例來自武漢，這是武漢從4月4日以來，時隔36天後，再次新增病例，這名89歲的患者從3月17日開始出現發熱、發冷等症狀，陸續也有食慾不佳、精神不濟等情形，在7日至醫院檢測後確認為陽性，目前人在重症病房治療中。