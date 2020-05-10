法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

▲法國衛生署長維倫表示，不能一直曾開例外，為了抗疫大家還得再忍耐一下。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



法國封國至今已經將近2個月，嚴禁出入境，造成許多情侶分隔兩地。法國在11日解除部分禁令，讓民眾可以在100公里內自由地出入，但如果要「長途移動」仍要申請許可。有國會議員提出「愛人修正案」（lovers’ amendment），希望讓情侶能不在此限制中。

根據《The Guardian》報導，法國執政黨「共和國前進黨」（La République En Marche!）的議員克拉帕（Mireille Clapot）認為，自從3月17日封國以來，許多情侶必須各自待在家中，分隔兩地，但即使現在部分解封，可以讓人民在100公裡內自由出入，還是會造成許多情人或家人無法見面。

對此，衛生署長維倫（ Olivier Véran）表示，法案還是會維持原樣，政府不可以一直增開例外，所以很抱歉不能接受這個提案。但是他非常感謝克拉帕給了眾議院「如此溫柔的時刻」。

法國將在11日解除禁足令，並將各區依照病毒傳播、醫院狀況分成「紅、黃、綠」管制。不過，整個解封計畫將在3周後重新討論，如果疫情數字有持續下降，那麼將繼續解封；如果疫情惡化，將不排除重新封閉。

截至10日中午，法國確診人數174,318人，死亡26,192人。

▼提出「愛人修正案」（lovers’ amendment）的浪漫議員克拉帕（Mireille Clapot）。（圖／翻攝自Mireille Clapot臉書）