　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,南韓,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲南韓防疫部門先前透露，曾與龍仁案66有過接觸的民眾超過1500人。圖為南韓首爾民眾。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

南韓10日證實，境內再添34起新冠肺炎（COVID-19）新增個案，有26例屬於社區感染、8例為境外移入，是4月9日以來單日新增數最多的一天，全境總計10874人染疫，共256人病逝。韓媒指出，自6日至9日的統計數據，與梨泰院夜店相關的染疫人數，現已增至近50人。

韓聯社報導，該名造訪首爾梨泰院夜店後被確診的患者為京畿道龍仁市一名29歲男性（龍仁案66），在確診前連跑5間夜店，沒有戴上口罩。如今，根據中央防疫對策本部10日最新通報，在新增的34起個案當中，有26例屬於社區感染，分別是首爾市12例、大邱市2例、仁川市3例、京畿道6例、忠清北道2例、濟州道1例。

根據南韓媒體統計，自6日至9日的新冠肺炎確診數據，與梨泰院夜店相關的染疫人數，現已增至近50人，且範圍已延伸至首都圈之外。另據流行病學調查，在梨泰院確診者之中，無症狀的比率達30%。

▲▼ 新冠肺炎,南韓,口罩,社交距離。（圖／路透）

▲南韓先前轉向較為寬鬆的社交距離日常生活，允許人們可以恢復戶外及公共活動，包括無觀眾入場的體育賽事等。（圖／路透）

專家認為，今後4至5日的這段時間是關鍵期，決定政府應對措施的成敗，一旦失守，不僅是首都圈，南韓全境都有可能再次陷入混亂，截至目前所付出的努力有可能全數化為泡影。

此前，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立9日召開記者會表示，和龍仁案66有關的梨泰院夜店群聚感染案例總共逾20多人，且目前仍有持續擴散（二次感染）的跡象；金剛立更表示，中央政府已下達行政命令，和地方政府、警方合作，要求全國酒店等娛樂設施非必要應暫停營業1個月。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台日一旦開放入境「多久後敢出國玩？」　鄉民點出關鍵條件：立刻
行車記錄器沒關！人夫偷吃國中同學「被我頂開了」…妻祖先牌位前
收房租月薪15萬！「一天上班3小時」進口車免費開　鄉民搶喊乾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

5狼師逼14歲女學生「多人運動」　學校各地拍淫片！同校16歲少女也變後宮

日本愛知縣出大包！確診者個資外洩　竟還註記「情婦」

聯合國草案「出現WHO」美國突殺出強勢擋下　中國外交官嚇壞

安卡拉敘利亞區　這個齋戒月有些落寞

毒王再現？南韓增34確診創「一個月單日最高」　梨泰院夜店相關確診近50人

馬克宏戴「布口罩」超時尚　背後原因引外界大讚

川普生氣斷金援！　譚德塞立刻哭窮：WHO還缺13億美金

北韓革命聖地三池淵升格為市！　衛星照曝「烏托邦計畫」邁入新階段

軟萌浪貓淚眼求包養！　回家露真面目「炸毛示威」成為狗老大

她「拒戴口罩」狂飆粗話大鬧沃爾瑪！下秒被警「騰空翻摔」上銬

油價漲2元「趁便宜先囤積」？多少公升違法、幾個月過期要知道

海軍性醜聞連環爆…全怪她？　藍委批「蔡英文上任後軍紀敗壞」　

計程車運將領6萬補助挨轟　車隊回饋挺醫護！捐「250萬搭車金」

在高壓的日子裡，我們都需要「解憂」料理＆最神秘的奶茶

快17歲癌末貓硬撐半年「只剩痛苦」　陳零九崩潰道別兒子：放手也是種愛

蔡依林接髮「變及腰波浪」超正！　搭肩合照蔡媽媽…網狂讚：姐妹餒

沃旭能源在台「好孕連連」　4年誕生15名沃旭寶寶

法國「愛人修正案」為情侶開鵲橋？　限100公里內自由移動沒有例外

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

泰王揪20性戰士妃子歡愉室激戰　新寵竟是女兒閨蜜

3姊妹護理師「下班慘遭虐殺」　屍體排列放

手機數據顯示武漢實驗室去年10月關閉

全球確診破400萬例、27萬死　俄連7天單日增萬人染疫

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

母親節要贖身　這國媽「被綁床上」慶祝

新村也淪陷！外國人gay吧狂歡完繼續嗨

正副總統隨扈中鏢　美特勤局驚傳34人確診

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

慶二戰勝利75週年！金正恩向普丁致賀電「回顧」友情

金正恩掌權3代屢遭媒體「賜死」！金正日死法最慘

更多熱門

相關新聞

台中高中以下校園16日起假日開放民眾運動

台中高中以下校園16日起假日開放民眾運動

新冠肺炎疫情趨緩，連續27日無本土病例，響應中央「防疫新生活運動」，台中市長盧秀燕10日宣布，將分兩階段逐步開放民眾進入校園活動。第一階段為16日起，假日校園開放市民進入運動；第二階段將邀請教師、家長及相關團體研議，評估平日下課後開放時間，兼顧校園防疫與民眾權益。

英超6隊為保級拒中立球場除非取消升降級

英超6隊為保級拒中立球場除非取消升降級

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

新北9千件紓困案送衛福部　陳時中4字回應

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

K聯賽重啟　一日21場賽事球迷嗨翻

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

陳時中挺醫護驕傲感謝國人「有智慧水準」

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南韓首爾夜店梨泰院日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面