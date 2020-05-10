翁章梁親發千朵康乃馨　強調兩性平權



▲翁章梁親自贈送康乃馨給府內員工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁為感謝縣府同仁的辛勞，「快閃」府內各局處辦公室，親自送花獻上祝福，「母親節快樂，辛苦了！」，將康乃馨到送每位女性同仁手中，表達敬意，同時預祝同仁們母親節愉快。

「天下的媽媽都是一樣的！」教育處的走廊前，聽著同仁們大聲齊唱，迎接翁章梁到來，場面溫馨動人，現場更頻頻聽見員工大喊「縣長我愛你」、「縣長好帥」。翁章梁聽到後，很不住轉過頭，笑著說「這樣沒有加分喔！」

嘉義縣政府特別準備1000束康乃馨，由翁章梁分送給府內所有同仁，藉著送花機會也與員工閒話家常，關心工作情形，現場更有員工瞬間化為「小粉絲」，害羞的問著翁章梁「可以和縣長自拍嗎？」翁章梁爽快的答應，立即彎下身與同仁自拍留念，府內洋溢著歡樂、幸福的氛圍，縣長的貼心的舉動，讓同仁們直呼「揪感心ㄟ！」

翁章梁說，特別選在母親節前夕，親自向同仁們說母親節快樂並贈送康乃馨，府內所有員工都非常辛苦，不僅擔任母親角色，同時身兼公職，傳統觀念讓女性有較多照顧家人、負擔家務的責任，使得職業婦女常面臨家庭與職場兩頭燒困境，內外都要兼顧相當不易。

翁章梁呼籲，大家應重視兩性平權，男性也應負起家庭分工的責任，互相尊重及包容，打造溫暖的家庭；也提醒男性同仁別忘了將康乃馨轉送給老婆及媽媽，在屬於女性的日子裡，祝福大家母親節快樂。

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