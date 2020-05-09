快訊／7台商涉賄選遭起訴　湖南省台辦：這是綠色恐怖

▲7台商涉賄選幫韓國瑜拉票，違反選罷法遭北檢起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北地檢署8日依違反《正副總統選罷法》起訴7名湖南台商，認為其在去年大選期間舉辦大型餐會替韓國瑜拉票，行為涉嫌賄選。對此，湖南省台辦9日晚間發表聲明，表示餐會是長沙市台協一年一度的尾牙活動，由長沙市台協自行組織，省市台辦根本沒有參與，「起訴是罔顧事實，是赤裸裸的政治操弄。」

檢方指出，長沙台胞投資企業協會林姓會長、佟姓副會長，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年大選期間，在長沙舉辦大型餐會，宴請4、500名台商、台生，並安排酒店住宿、補助人民幣1550元，約新台幣6000多元的返台機票。檢方甚至查出，被告還向官方申請人民幣149萬元的補助，約新台幣636萬多元。

針對檢方起訴內容，湖南省台辦9日晚間透過新聞稿以三大重點回擊。文中指出，起訴書認為長沙台協在華天大酒店舉辦台胞返台投票動員大會，並向參會人員免費提供食宿，但據省台辦了解，「長沙市台協舉辦的是一年一度的尾牙活動，完全是由長沙市台協自行組織，省市台辦根本沒有參與。」

第二，台協組織是自發的、經大陸民政部門登記註冊的民間社團組織，由提供各地台胞服務、聯誼、幫困、救助等方面發揮了積極作用，「為彌補其經費缺口，應其申請，省市台辦每年給予一定的經費補助，用於促進兩岸交流、服務台商台企等，符合大陸財政資金申請和撥付規定，因此炒作省市台辦資助動員台商返台投票純屬捏造。」

最後，對於補助返台一票一事，省台辦回應，去年台灣的兩場選舉，因為民進黨當局操弄，導致台胞返台機票一票難求，「應廣大台胞要求，省市台辦積極幫助台協聯繫航班，協調航空公司提供便利並給予優惠，是為台胞排憂解困。」

省台辦強調，此案完全是罔顧事實，是赤裸裸的政治操弄，目的是搞綠色恐怖，進一步阻擾破壞兩岸交流合作，損害廣大台商台胞權益。

事實上，起訴書內容曝光後，國台辦與陸委會均在第一時間表態。國台辦發言人馬曉光表示，「民進黨當局的所作所為質是破壞兩岸關係，危害台胞利益，製造綠色恐怖。」陸委會則回應，「中國大陸應正視兩岸現實，尊重及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。」

捲入這場風暴的國民黨強調，「活動是大陸台商自發性行為，並且反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選。」全國台企聯則呼籲，「不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感。」