7台商挺韓涉賄選被起訴　台企聯：白色恐怖「對台商秋後算帳！」

▲中華婦聯會理事長何建華先前就曾因帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談。（圖／記者游宗樺攝）



記者蔡紹堅／台北報導

湖南長沙台商協會會長林懷、中華婦女聯合會理事長何建華等7人因涉嫌在總統大選前替韓國瑜拉票，宴請500名台商、台生，提供住宿、機票等補貼，被台北地檢署依違反《正副總統選罷法》等起訴。全國台企聯9日表示，強烈呼籲台灣當政者，不要打著民主旗號反民主，搞白色恐怖，開民主倒車，更不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感。

全國台企聯指出，林懷是長沙台協會長、也是全國台企聯會員、更是我們廣大台商中的普通一員，長期為在長沙投資、就業、就學的鄉親提供服務，善盡心力，「本會會員和廣大台商聞此深感震驚、十分擔憂、甚為不平！」

全國台企聯提到，台商為討生活、顧事業，長年奔波於兩岸，也回饋兩岸，與廣大台灣鄉親一樣熱愛台灣，享有同樣的社會權利和義務，包括回台參與選舉的民主權利，「台商協會是廣大台商自己的民間社團組織，首要任務是服務台商，為台商返台參加選舉、行使民主權利提供相關服務、做一些力所能及的事，歷來都是台協的會務之一，這是眾所周知的事。」

▼韓國瑜總統大選期間參與造勢活動。（ 圖／記者林敬旻攝）



全國台企聯表示，每逢台灣重要選舉，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是，台商作為台灣社會的一員，當然也會有自己的表達方式，「但每位台商都有自己的判斷和主見，他們的投票意向完全由自己決定，不可能因為參加某一次活動、聽到某一句話而改變投票的意向。」

全國台企聯指出，強烈呼籲台灣當政者，慎用公權力，不要打著民主旗號反民主，搞白色恐怖，開民主倒車，更不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感。

全國台企聯強調，選舉的激情早已過去，執政者應該展現最大的包容心，為廣大的民眾謀福祉，為兩岸和平永續發展盡心力，而非搞得人人自危，陷台灣於更大的分裂與動盪，此決非台灣之福，「望台灣當政者秉持良善，體恤民情民意及民之所盼，還林懷會長及廣大台商以公道與公平，不要因此讓廣大台商擔心、寒心、痛心與失望！」