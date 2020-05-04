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冷凍牛排怎麼煎才好吃？　超專業吃貨曝「5大料理祕訣」：先退冰再說

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（圖／記者林世文攝）

▲如何將牛排煎得好吃是一門大學問。（圖／記者林世文攝）

記者康心禹／綜合報導

比起去餐廳花大錢享用高級的牛排，許多吃貨們更享受自己動手煎牛排的成就感，不過要如何將冷凍牛排煎的美味卻是一門大學問。有一名網友就好奇詢問，要怎麼樣才能把牛排煎得好吃。貼文一出後引發眾多超專業吃貨回應，多數人都表示「一定要先退冰」。

原PO在PTT以「冷凍牛排怎麼煎才好吃阿」為題表示，大家都應該有煎過牛排的相關經驗，但他每次煎牛排吃起來都覺得柴柴的，感覺真的很浪費錢，因此求助廣大鄉民教學。

請繼續往下閱讀...

話題一出後吸引廣大網友回應，多數人都認為「先退冰」是絕對需要的步驟，「先退冰再說」、「先放到解凍」、「舒肥退冰，差不多後就用大火煎」、「冷凍的牛肉不會好吃，最少也要退冰吧」。

此外，也有眾多超專業吃貨分享讓牛排更夠味的方法，「寬油加蒜頭炸三分」、「切條先醃再加蔥蒜爆炒」、「切薄片跟高麗菜米血糕凍豆腐蛋餃一起水煮」、「薄的牛排其實不用退冰，多油大火60～90秒翻面，再30秒左右即可，中間才會軟嫩」。

更有神級網友分享煎牛排5大重點，「1.自然退冰 2.鍋面溫度要夠熱，中大火 3.牛肉快速兩面燙熟即可關火，如想七分熟，用鍋子餘溫蒸熟即可 4.過程可放紅酒提味 5.牛肉有出水都算失敗，是溫度不夠高、等級差的牛肉：一樣自然退冰，拍打入空氣，沾蛋汁和太白粉液，小火煮至全熟，可加醬料翻炒調味」。

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