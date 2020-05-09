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隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

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記者任以芳／北京報導

母親節前夕，大陸許多在前線防疫的人，依然無法回家團圓。像是北京隔離酒店，受疫情影響，員工們很久沒回家，每個人依然在高危前線堅守崗位，但心裡很思念家鄉，趁著節日前夕，有員工也透過《ETtoday新聞雲》鏡頭，和遠在遼寧老家的母親送上祝福，希望家人都平安。

▼ 北京隔離酒店外，志工防疫員24小時輪班看守。（圖／讀者提供）

▲▼ 北京隔離酒店母親節。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京隔離酒店母親節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京隔離酒店員工持續奮戰，無法回老家過母親節。（圖／記者任以芳攝）

今天是記者隔離檢疫第四天，早上七點多，房門外傳來聲響，隔著門縫觀察，看見服務員楊大姐正在消毒打掃。過去幾天來，透過短暫送餐時間，我們偶而聊上幾句。言談中，得知楊大姐來自遼寧，在北京這間飯店工作好多年，疫情爆發後，她專門負責飯店八樓，五十多間住客的隔離生活。

▲▼ 北京隔離酒店母親節。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京隔離酒店依照醫療廢棄物，處理住客生活垃圾。（圖／記者任以芳攝）

疫情剛發生時，北京各大飯店都沒生意，直到政府指派隔離任務，業者壓力反而更大，背負防堵病毒擴散的使命。飯店員工得先學自身安全保護，一天工作12小時，除了吃飯，防護衣不離身。每天送餐、消毒、處理暗藏危險的垃圾都有十分嚴格安全流程。楊大姐說，「飯店好多員工無法回家，至少三個月以上，大家都知道疫情的可怕，願意留守防疫。」疫情衝擊下，反而凝聚員工向心力，因為大陸失業率創新高，艱困時局，能保住飯碗，每個人都很珍惜。

默默抗疫時光飛逝，眼下母親節也快到了，當記者問，「有打回遼寧老家問候嗎？」楊大姐突然有些沈默，轉身離去前，她靦腆的透過新聞雲鏡頭，傳達對母親的思念，「希望媽媽健健康康的。」這也是全天下子女，對父母最誠心盼望與祝福。

▲▼ 北京隔離酒店母親節。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京嚴格抗疫，至今投入上萬名檢疫員人力作戰。（圖／記者任以芳攝）

母親節前夕，還有一群無法回家過節工作人員，他們是專門負責住客的檢疫員。有人私下透露，「疫情發生後，來回隔離飯店和醫院的生活，已經三個多月。」每天到不同的隔離飯店突擊檢查，幫旅客量體溫、做核酸檢測。只要疫情沒結束，工作就得繼續，回家團圓的盼望，只能暫時放下，直到任務結束。

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