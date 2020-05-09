台南市「慈馨媽媽」林姿吟　姑代母職教養3姪女備極辛勞樂在其中

▲林姿吟小姐照顧兄長遺留下來的3名姪女，無怨無悔，對社會具有示範作用，值得世人學習，足堪接受表揚，特推薦為「慈馨媽媽」接受表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市2020年「慈馨媽媽」林姿吟小姐，兄長過世留下姪女3人，她負起監護養育責任，她為維持生計開大貨車增加收入，每晚南奔北跑，用心關懷照顧姪女，3名姪女們在校品學兼優，會主動分工分擔家務，不讓她擔心，林姿吟小姐姑代母職教養3姪女備極辛勞卻樂在其中。

現年29歲，居住台南市新市區，因為二哥過世，留下姪女3人，原由阿嬤負責照顧3名姪女的食衣住行育樂等經濟開銷，後考量阿嬤年紀越大身體也漸衰，所以將3名姪女改由姑姑林姿吟來監護及兼負養育及教育之責。

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由於林姿吟身負重任，她原本開計程車為業，為能增加收入維持生計，轉換開起大貨車，每天大多是晚上南北奔跑，雖然累但是想到可以有更好的收入來撐起家庭開銷，雖然辛苦卻也能樂在其中。

由於工作關係無法每天在家，所幸有阿嬤幫忙協助照顧3名姪女的生活起居，工作雖然很累但只要有放假，林姿吟一定會把握和姪女們相處的機會陪她們到郊外走走玩玩。

姪女們在家很聽話功課做完會主動分工做家事，在學校的功課也品學兼優從不讓她操心，也許這是所謂遭逢變故家庭的孩子，真的會比較早懂事吧！看著乖巧懂事的姪女們，除了心疼也深感安慰，林姿吟期許因為她的努力能帶給家人及孩子們一個幸福溫暖的家，為了這個家再辛苦一切都是值得的、再苦也會咬緊牙根撐下去，只期待孩子們能身體健康、平平安安、快快樂樂的成長。



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