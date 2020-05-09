手不摸口鼻多難？張上淳分享WHA舊照曝「連專業人士都做不太到」

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳簡報分享過往世界衛生大會現場參與情況。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

預防飛沫、接觸傳染疾病，避免用手觸摸眼口鼻是一大重點，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（9）日分享台灣多年前以觀察員名義參與世界衛生大會（WHA）的照片，更特別提到，從照片中就可以看到有許多人把手放在臉部、嘴巴，顯示即便專業人士也不容易做到不摸口鼻。

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▲張上淳簡報分享WHA分組專家會議，台灣以觀察員身份入席。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳9日進行國內新冠肺炎病例統計簡報，其中特別分享台灣過去以觀察員身份進入世界衛生大會的照片，包含他自己、醫事司長石崇良、前疾管署長張峰義等人列席，參與分組專家會議。張上淳說，「一方面希望讓大家知道我們相當努力，另也看到，光這張照片就有多少人把手放在臉部、嘴巴」。

張上淳，即便是大會場的狀況（下圖），一樣可以看到很多人手放在嘴巴部位，顯示即使專業人士，還是很容易把手放到口鼻部位，這也是接觸傳播、呼吸道傳播疾病的風險行為。

▲張上淳分享台灣過往以觀察員身份參與WHA。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

張上淳最後重申，戴口罩除了避免飛沫噴濺、吸入，也可以避免手摸到口鼻部位；這次疫情防治能夠有此成績，除了民眾勤洗手，有需要配戴口罩場合就配戴口罩，是讓疫情控制良好的重要因素。