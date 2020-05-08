五股垃圾山交通用地申辦展延？　交通局長鍾鳴時：駁斥假消息

▲ 新北五股垃圾山交通用地申辦展延？交通局長鍾鳴時：駁斥假消息。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2019年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，由市府各局處積極輔導列管廠家合法化，針對近期網傳交通用地申辦期限展延1個月，新北市交通局長鍾鳴時嚴正駁斥是假消息，並呼籲有意願廠家請儘速於5月31日期限前提送興辦事業計畫。

交通局長鍾鳴時表示，針對「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」已於2020年4月函文通知負責輔導列管的廠家於2020年5月31日前完成申請書件並提送審查，屆期倘仍未提送完整書件，將續提至本府公共安全聯合稽查小組依法拆除，絕無外傳申請交通用地期限展延一個月等情事，請民眾勿以訛傳訛。

鍾鳴時指出，配合「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，交通局負責輔導列管244家廠家，已積極協助業者或私地主媒合土地所有權人外，同時也提供興辦事業計畫撰寫的範本及諮詢，讓各業者清楚後續申請程序、期程及規劃內容，目前區內交通用地已核定1案，另有10案在審，將持續協助輔導達成合法使用目標。

交通局再次呼籲計畫區域內所有廠家及地主，若接獲不明來源訊息，請向市府或交通局等機關查證內容是否屬實，以免錯誤訊息影響自身權益。

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