▲ 金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞發爐稱奇，廟方造冊陪鑾駕取代行腳遶境。（圖／民眾賴建興提供）

記者郭世賢／新北報導

延續211年的全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭－金包里二媽回娘家」儀式，2020年因疫情影響，首次取消行腳遶境改以金山、萬里地區車巡，並由廟方帶著2千名信眾名冊陪二媽回海蝕洞，及觀看宅男女神解婕翎車巡直播抽好禮活動。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，相傳清嘉慶年間，沿海漁民出海捕魚迷航，依循遠方金光才返航脫險，後來在野柳海蝕洞中發現一尊8吋8的媽祖神像，地方信眾感念神恩庇佑，迎奉金山慈護宮，與原先隨先民渡海來台的開基大媽共祀，並尊稱為二媽，後來廟方重塑一尊二媽神像，並在背後挖洞將原本的二媽封入，成為全台罕見「媽中有媽」的媽祖神尊。

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▲ 金包里二媽回鑾野柳潮音寶洞。（圖／民眾賴建興提供）

游忠義說，每年農曆4月16日北海岸最大退潮時，都會迎二媽神像回野柳海蝕洞，2020年受疫情影響，7日金山境內及8日至萬里野柳海蝕洞都改車巡方式辦理，由廟方帶著信眾名冊陪二媽回娘家，一開放報名就引發熱烈迴響，2000多名信眾跟著媽祖鑾轎，零距離感受媽祖加持與保佑。

民政局長柯慶忠表示，傳承200多年的「金包里二媽回野柳海蝕洞」祭典，是新北市重要的無形文化資產，更是當地的年度宗教盛事。2020年受疫情影響，採線上直播搭配送好禮活動。廟方也特別結合祭典與當地業者合作推出7款祈福美食包，只要888元就能買到，限量888箱，也掀起熱烈搶購。

▲ 車隊經過野柳駱駝峰往萬里維納斯海岸。（圖／民眾賴建興提供）

金山區長陳國欽指出，今天新北民政保平安、新北旅客及金山區公所臉書平台直播，宅男系女神解婕翎帶大家來到慈護宮現場，介紹典故及金山美食與景點，清新活潑風格，吸引許多信眾及粉絲互動，留言按讚。

陳國欽說，觀看二回娘家直播QA互動的民眾，都有機會抽中媽祖加持美食祈福包、小神衣還有深澳鐵道自行車票券、金山天籟雙人住宿券、氣炸鍋、朱銘美術館參觀票等多項好禮，歡迎隨時關注「新北民政保平安」、「新北旅客」及「新北市金山區公所」粉專訊息。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明指出，金包里慈護宮與協會、第一公有零售市場自治會、在地溫泉業者及朱銘美術館聯手打造網路平台，推出7款祈福美食包組合，只要888元就能買到，最後限時搶購中，內容除多達40餘項老街特色產品組合、朱銘美術館門票折價卷、7間溫泉會館優惠體驗券，並加碼贈送金包里慈護宮加持的祈福小神衣，讓大家有呷有保庇！訂購網址：https://pse.is/SDX6Z。

「美麗最大的祕密」

▲ 8日至萬里野柳海蝕洞都改車巡方式辦理，由廟方帶著信眾名冊陪二媽回娘家。（圖／民眾賴建興提供）

▲ 8日至萬里野柳海蝕洞都改車巡方式辦理。（圖／民眾賴建興提供）

▲ 金山區公所臉書平台直播，宅男系女神解婕翎帶大家來到慈護宮現場。（圖／新北市民政局提供）