「外野都空空的！」　陳時中重申：職棒開放2000人入場沒問題

記者嚴云岑／台北報導

富邦悍將8日迎接世界第一場「有觀眾」職棒賽，並且透過英文轉播放送到全世界，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也參與，並表示未來有機會試試看2000人。陳時中今（9）日在記者會上再度提到此事，因昨天秩序維持良好，加上外野都空空的，內野還可以坐一部分人，「看來開放2000人入場沒有問題」，會再與球團和地方政府研議。

▲陳時中視察新莊棒球場防疫整備。（圖／記者黃軍瑋攝）

請繼續往下閱讀...

陳時中從新冠肺炎爆發以來，每天坐鎮防疫指揮中心帶給人民安定感，防疫工作更登上世界媒體，中職在疫情減緩之下，成為第一個開打的職棒賽，而且在昨日率先開放1000名觀眾入場，指揮中心也前往球場視察。

陳時中昨日穿著0號球衣出席職棒賽，他也鼓勵民眾正向防疫，更提到流行病會不斷地來，但人類很堅強，流行病總會過去，人類與病毒的戰爭，只要團結在一起，有同理心，就會抗疫成功。

指揮中心先前提到，中職開放後有4點要特別注意，一為購票資訊，二為進出動線，三為在球場內維持適當距離，四為在球場內是否能維持個人衛生，因為看球通常都會搭配飲食，如何在賣店、賣場維持社交距離與個人衛生，都希望球團能進一步規劃。而根據中職公布，球迷進場將採取「購票／入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」3大原則。