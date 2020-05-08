「增產報國」9年生5寶　彰化超級媽咪喊：再累也值得

▲彰化伸港藥局夫妻9年生5寶。（圖／陳佳怡提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化這家人最有愛！因為愛小孩，彰化伸港藥局藥師陳弘志與妻子護理師陳佳怡，結婚9年來陸續生下3男2女共5個小孩，最大的國小3年級，最小的還在揹才9個月大，一家7口人居住在一起相當的快樂，當然要教導這群5寶乖巧懂事，陳佳怡有獨特的撇步。

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陳佳怡與丈夫陳弘志，10年前2人同在中部一家醫院工作，進而交往，2009年結婚，2年後陸續生下3個兒子，又聽到一個研究命理的友人說「生3子後會生女兒」，2夫妻也喜歡女孩，更想說拚拚看吧！讓3個哥哥也有妹妹，沒想到果真生下第4寶女兒，哥哥們一看到妹妹出生，都高興得爭相要親親抱抱，簡直樂不可滋。陳佳怡也笑得說，生下第5寶，全都是意外懷孕，心裡想既然有了，就將她生下來吧，有哥哥有姐姐相伴，一家和樂融融，真的足夠了。

問她如何駕馭5個寶貝，陳佳怡也說，大哥哥下課回到家，負責處理清理貓砂、老二就負責洗碗，老三會自己洗澡都不用擔心，至於姐姐也會幫忙照顧小妹妹，各司其職，看到小孩們吵吵鬧鬧，非常的可愛又溫馨，再累也值得，夫妻生活也因為有了5寶更加圓滿充實。

陳佳怡也說，最近因為新冠疫情的關係，藥局要發口罩的緣故，每天晚上都要等到5寶睡著後才能處理包裝口罩，說不累是騙人的，但只要看到民眾領到口罩臉上發出的喜悅，所有的辛苦也都值得了，也祝福辛苦的醫護人員，「您辛苦了，母親節快樂」。

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