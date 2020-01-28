　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男嬰遭「倒頭栽」猛搖痛苦死亡！印籍保母二審翻盤變「過失」改判2年10月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼遭虐男嬰相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

▲印籍保母茱莉不堪男嬰吵鬧，竟將他倒頭栽大力猛搖，導致他頭部重創送醫不治。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者徐愷昕／台北報導

新北一名7個月大的男嬰因印尼籍移工父母親要工作、無暇照顧，因此交由同鄉非法保母茱莉（化名）照顧，不料短短一個星期，男嬰就被茱莉以「倒頭栽」方式狂搖致使頭部撞擊硬物，導致顱內出血不治。新北地院審理後，一審依傷害致死罪，判茱莉7年6月徒刑；但二審判決卻出現逆轉，依過失致死罪改判2年10月，服刑後將驅逐出境。

據判決，男嬰Rahmat的母親是逃逸移工，父親則是一名工地工人，2人皆為印尼籍，母親產下男嬰後因工作關係無暇照料，於是便在移工群組中發問「有誰會帶小孩」，獲得同樣是印尼籍的逃逸移工31歲茱莉回覆，雙方談妥以一個月台幣1萬4千元托嬰。

未料男嬰才交付茱莉照料短短僅1周，茱莉就於清晨突然來電，稱男嬰身體出現異狀，要父母盡速前往察看；2人趕到茱莉住處後，發現孩子陷入昏迷，怎麼也喚不醒，急忙搭著計程車將男嬰送往萬芳醫院，但經過30小時的搶救，男嬰仍因傷重宣告不治。

法官調查，男嬰送醫後被發現身上多處瘀血，懷疑茱莉涉有虐嬰重嫌，且其友人也供稱曾目睹她因不堪吵鬧，憤而以「倒頭栽」方式抓起男嬰猛力搖晃，過程中頭部還撞上硬物，明顯有施虐情事，而茱莉在庭上也坦承犯行，新北地院一審依傷害致死罪，判茱莉7年6個月徒刑。

案經上訴，二審茱莉坦承過失，但並沒有故意。法官根據其他保母證詞，認為男嬰死亡可能是茱莉安撫時不夠謹慎、力道過大所致，高院認為欠缺積極證據證明茱莉故意搖晃本案男嬰成傷，9日改依過失致死罪判2年10月，且執行完畢或赦免後驅逐出境。

▲▼涉嫌虐童的保母被移送地檢署。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼印籍保母茱莉不堪男嬰吵鬧，竟將他倒頭栽大力猛搖，導致他頭部重創送醫不治。（資料照／記者陳豐德攝）

▲▼涉嫌虐童的保母被移送地檢署。（圖／記者陳豐德攝）

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

影／7月男嬰顱內出血！保母晚間大改口　「因為急救才用手壓臉」

影／男嬰遭「搖晃+撞擊硬物」痛苦死亡！　印尼籍父母見遺體淚崩

才託付1周...男嬰遭「倒頭栽」猛搖！狠撞硬物腦部重創亡　惡保母判7年半

ET快訊
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
快訊／台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級
找不出Kobe！現場尋獲3遺體　直升機墜毀原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

白衣男除夕夜翻牆偷看她洗澡！新北屋主架監視器…拍下10s影片PO網揪狼

一個人的團圓飯...他「不斷繳酒駕罰單」敗光百萬家產！妻離子散一人落魄過年

除夕爆血休克度過危險期！Keanna貼狂野工作照大解放...越暗的地方我越亮

汽機車對撞騎士被壓在車底下　救出已無呼吸心跳

車禍重殘「內臟都歪了」…靠漢方養生樂活　經絡師嘆：現代人太逆天　　

「這家小姐很敢玩」…他進按摩店全套激戰　玻璃窗被看光光還進警局

婦幼隊女警超甜美！提供熱食還載婦人回家　網暴動：求巡邏點！好想被照顧

女同事水汪電眼…他一秒躁動！扯她口罩拉進房交換口水　超慘下場出爐

三寶不打方向燈...警攔查當場猛罐啤酒！騎士酒測超標但法官判免罰

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

政壇好聲音／還想拚金曲獎？高嘉瑜用生命飆《非常女》…破音害隔壁阿姨好慌

快訊／湖北黃石市前市長「肺炎去世」！親友悲痛證實…一個月前最後身影曝

ETF主題式投資更精準　選對趨勢獲利效果更加倍

過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

誆「投資失利」要舅舅匯錢！他機警提問　假外甥招架不住惱羞：不幫就算了

春節領紅包想入手中古車？多看、多問、多聽才能買好車

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

婦工作50年老闆失智　討400萬退休金逆轉獲賠

逆子刮光回收老父積蓄　沒中還將他趕出門

台鐵台南站男子落軌遭火車撞擊命危

他按摩店全套激戰　玻璃窗看光光

已婚包商「強行交疊」！把人摔下車喊：是她脫我褲子

抱瓦斯桶喊：一起死！他拋家30年竟討撫養費

台中沙鹿火警1死1輕傷　女成焦屍橫躺床上

女同事水汪電眼…他強拉交換口水下場出爐

電信員工私吞7000萬！買豪宅出遊當貴婦

開車進部落亂停被罵　他匆忙移車竟發現驚喜

撿到證件冒名賣手機　騙7000元後就消失

婦廁所跌倒致死　家屬告看護失敗

男嬰遭猛搖死亡！保母二審翻盤改判2年10月

更多熱門

相關新聞

歐盟擴大調查台、陸、印尼進口鋼材反傾銷

歐盟擴大調查台、陸、印尼進口鋼材反傾銷

歐盟日前下令調查1月25日起來自大陸、台灣、印尼的貨物是否涉及低價銷售鋼鐵產品，並在4月中以前完成，若結果屬實，歐盟將對這些國家課徵反傾銷稅。

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒

國中生出海　被長嘴怪魚刺穿脖子

國中生出海　被長嘴怪魚刺穿脖子

喵皇佔搖搖椅　弟躺抱枕互換床位

喵皇佔搖搖椅　弟躺抱枕互換床位

印尼女看護回家過年被阻　爬陽台墜樓腦出血

印尼女看護回家過年被阻　爬陽台墜樓腦出血

關鍵字：

印尼保母虐嬰倒頭栽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面