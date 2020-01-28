男嬰遭「倒頭栽」猛搖痛苦死亡！印籍保母二審翻盤變「過失」改判2年10月

▲印籍保母茱莉不堪男嬰吵鬧，竟將他倒頭栽大力猛搖，導致他頭部重創送醫不治。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者徐愷昕／台北報導

新北一名7個月大的男嬰因印尼籍移工父母親要工作、無暇照顧，因此交由同鄉非法保母茱莉（化名）照顧，不料短短一個星期，男嬰就被茱莉以「倒頭栽」方式狂搖致使頭部撞擊硬物，導致顱內出血不治。新北地院審理後，一審依傷害致死罪，判茱莉7年6月徒刑；但二審判決卻出現逆轉，依過失致死罪改判2年10月，服刑後將驅逐出境。

據判決，男嬰Rahmat的母親是逃逸移工，父親則是一名工地工人，2人皆為印尼籍，母親產下男嬰後因工作關係無暇照料，於是便在移工群組中發問「有誰會帶小孩」，獲得同樣是印尼籍的逃逸移工31歲茱莉回覆，雙方談妥以一個月台幣1萬4千元托嬰。

未料男嬰才交付茱莉照料短短僅1周，茱莉就於清晨突然來電，稱男嬰身體出現異狀，要父母盡速前往察看；2人趕到茱莉住處後，發現孩子陷入昏迷，怎麼也喚不醒，急忙搭著計程車將男嬰送往萬芳醫院，但經過30小時的搶救，男嬰仍因傷重宣告不治。

法官調查，男嬰送醫後被發現身上多處瘀血，懷疑茱莉涉有虐嬰重嫌，且其友人也供稱曾目睹她因不堪吵鬧，憤而以「倒頭栽」方式抓起男嬰猛力搖晃，過程中頭部還撞上硬物，明顯有施虐情事，而茱莉在庭上也坦承犯行，新北地院一審依傷害致死罪，判茱莉7年6個月徒刑。

案經上訴，二審茱莉坦承過失，但並沒有故意。法官根據其他保母證詞，認為男嬰死亡可能是茱莉安撫時不夠謹慎、力道過大所致，高院認為欠缺積極證據證明茱莉故意搖晃本案男嬰成傷，9日改依過失致死罪判2年10月，且執行完畢或赦免後驅逐出境。

▲▼印籍保母茱莉不堪男嬰吵鬧，竟將他倒頭栽大力猛搖，導致他頭部重創送醫不治。（資料照／記者陳豐德攝）

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