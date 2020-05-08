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【黃寶慧】慧眼看天下／美核航母尼米茲號前進亞洲　鄭繼文：終結太平洋戰力真空

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新聞節目中心／綜合報導

各國陸續解封，不過美國最新研究發現，新冠病毒已經發生突變而且傳染力更強，全球會再度籠罩疫情二次大流行的陰影嗎？ 而美國總統川普身邊隨扈，在8日又傳出有人確診，而川普也緊急進行第二度檢測，結果還好是陰性並未染疫。而他為了選情說美國現在就得要重啟經濟，挨轟是「用人命來換道瓊指數（Dow Jones）」！

另外針對新冠病毒起源是中方實驗室的中美口水戰要告一段落了嗎？包括五眼聯盟還有美國情報首長都打臉川普的說法，讓先前信誓旦旦說看過證據的川普、還有聲稱有大量證據的國務卿龐培歐都改口了，川普髮夾彎的背後到底有什麼盤算？而世界衛生大會(WHA)5月18日就要召開，現在美國國務卿龐培歐邀請各國力挺台灣出席世界衛生大會，這又將在美中關係掀起甚麼波瀾? 美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目中就分析，美中關係恐怕又要進入新一輪的外交戰！

而就在520蔡英文就職典禮前的敏感時刻，美軍B-1B超音速轟炸機三度出現台海周邊海域，同時也傳出美軍第三艦隊核動力航母尼米茲號，目前已經出港前往亞洲而來，是要彌補先前美軍因為羅斯福號、雷根號航母上軍官相繼染疫造成在太平洋上的「戰力真空」嗎？亞太防務雜誌編輯鄭繼文表示，這就是美軍證明它在全球部署能力非常強，隨時可以填補戰力空缺，同時也是對先前大陸遼寧艦出現在太平洋的一種即時回應。

另外大陸的長征五號B運載火箭，日前也首度在海南的文昌發射場順利升空，這是亞洲首次發射超過「兩萬公斤」級的火箭，這表示大陸的太空戰能力有所提升，而中國大陸計畫在2022年前後建成太空站，也象徵美中的爭霸戰，從地球打到太空！

▼更多專訪的內容，將會在5月9日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

▼更多專訪的內容，將會在5月9日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

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