宜蘭蘇澳溪分洪道　縣府將爭取40億元解決蘇澳淹水之苦

▲▼林姿妙縣長8日宣布，將爭取史上唯二環評通過的蘇澳溪分洪道40億元工程費，解決蘇澳大淹水之苦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2020年梅姬颱風襲台，宜蘭蘇澳市、南方澳等市區淹水最深達3.3公尺的重大災情，水利署第一河川局日前完成「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」，經宜蘭縣政府審查通過，林姿妙縣長8日宣布，啟動爭取「蘇澳溪分洪道」40億工程經費，期使降低蘇澳地區淹水風險。

2020年年梅姬颱風侵台，因適逢大潮及東北季風共伴效應，於宜蘭縣蘇澳市區等地，降下超過200年頻率之雨量，且24小時降雨量高達1,077公釐，造成蘇澳鎮龍德里、蘇西里、蘇南里、蘇東里及南方澳地區嚴重淹水，其中淹水最深達3.3公尺。

水利署及營建署針對蘇澳地區內、外水重新辦理治理規劃作業，治理規劃設置一直徑10.2公尺、長度2,333公尺之「蘇澳溪分洪道」，總工程經費初估40億元，其設計分洪量達每秒690立方公尺，穿過台九丁線舊蘇花公路的隧道出口，是位於內埤海岸南側，並將洪水排入太平洋，將使蘇澳溪沿岸再發生一次梅姬颱風時不溢淹。

宜蘭水利處長李岳儒表示，蘇澳溪分洪道因屬環保署公告的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定，縣政府積極辦理「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」審查作業，4月下旬已獲環評審查通過。

環評通過，宜蘭縣長林姿妙8日至蘇澳溪分洪道進水口處視察，宣布啟動爭取「蘇澳溪分洪道」工程經費，期望藉由設置蘇澳溪分洪道，能保障蘇澳地區民眾的生命財產安全，免於淹水之苦。

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