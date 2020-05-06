開說明會想以5萬元私了　五結農會保管箱受害人痛批「傲慢卸責」

▲▼宜蘭五結鄉農會保管箱竊案理賠說明會，受害人們大罵農會管理鬆散卸責、還傲慢不負責任。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉農會保管箱竊案理賠說明會6日召開，受害人認為農會想私了，且拿承租合約最高50萬元理賠當擋箭牌，破口大罵農會管理鬆散卸責還傲慢不負責任，說明會不歡而散。

宜蘭縣五結鄉農會保管箱竊案，受害人逹47人，財損超過3千萬元；五結農會6日在農會開理賠說明會，農會總幹事李林欽指出，依保管箱承租合約規定，財損5萬元以下，農會將以5萬元與被害人和解，另，若舉證財損超過5萬元，農會最多賠償50萬元，舉證金額超過50萬元，需由法院判決認定。

林姓、張姓等被害人，紛紛認為要舉證很困難，尤其是農會分明就是想用5萬元私了；而保管箱內存放是嫁妝等紀念物，是金錢買不到，農會員工「監守自盜」，還在卸責，吃定他們舉證損失金額有實際難度，農會根本就是對他們進行二次傷害。

被受害人大罵農會管理鬆散卸責還傲慢不負責任後，李林欽強調，農會是公家機關，不可能私了，因有合約書載明賠償程序，要按照法律條文走。

因雙方爭執不下，說明會不歡而散。

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