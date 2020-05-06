影／欠1.8萬罰款法拍透天厝案　執行署再反擊：他老媽國小畢業！識字且簽收

記者羅志華／台北報導

日前陳姓民眾因欠繳1.8萬元罰鍰，導致名下市價約250萬的透天厝，被宜蘭執行署以135萬法拍，鬧上媒體後引發社會譁然，執行署目前也暫停點交；但執行署5月6日發布調查報告，指一切按照流程，文件不僅皆由小學畢業、識字的陳母親自簽收，且陳男明知房子被查封，也有工作、租金收入，是否故意不繳，有待進一步釐清。

▲陳男欠1.8萬罰金房子遭法拍，引起社會各界關懷，執行署5月6日公布調查報告打臉。（圖／記者游芳男翻攝）

執行署5月6日指出，宜蘭分署多年來，收受陳男綜所稅、健保、交通罰單等共71案，陳男大部分都沒繳，往往靠「擺爛」過關，目前仍有2件交通罰單沒繳、欠下1.8萬元。

陳男雖稱母親不識字，執行署相關通知文件的收件簽名都是偽造的，但執行署實際查訪郵局後，確定都是陳母親簽，而陳母也有小學畢業學歷，並非不識字，且郵差也都有貼領取掛號郵件通知在門上。

而陳男稱平時在外打工、很少回家，不知道房子被查封，但執行署打臉查出，陳男在房子一拍、二拍期間，於2019年9月間在房子附近，因酒駕被開罰、車子被強制保管，而陳男簽收罰單的地點，離被拍賣的家只有3分鐘步程。

另外，陳男稱郵局帳戶內有錢扣，但結算至2020年2月24日，裡面也只有195元，而陳男稱家裡有「新買的家電」等動產可以執行，但執行官實際走訪，裡面只有一堆中古器材，不但價值不高，更是陳母平時生活所必需，依法不得查封。

執行署另查出，陳男歷年來多次交通違規遭開罰，其中只要是酒駕、車子被強制保管，他都會乖乖繳錢把車子領回，光這部分就繳了13萬，且陳男受訪時稱有工作、又將部分房子分租給房客，顯然有繳罰鍰的能力，是否故意不繳有待釐清。

宜蘭分署在查封期間，皆有確實貼封條在大門上，但在2018年4月27日、6月1日的測量筆錄上，確實因記錄缺失，導致在場人員紀錄不明，且4月27日的筆錄上，載明「經鄰居表示，義務人（陳男）即住於此」，卻沒找鄰居簽名，此部分的瑕疵，執行署會再加強人員訓練。

偷偷分享少女秘密！