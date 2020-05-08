安倍川普熱線40分！承諾合作研發新冠治療藥物與疫苗

▲日本首相安倍晉三與美國總統川普熱線長達40分鐘。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三與美國總統川普8日上午熱線，共同商討新冠肺炎防疫對策，雙方也取得共識，未來將聯手開發治療新冠肺炎的新藥與疫苗。兩人同時也針對了北韓局勢、經濟衝擊以及東京奧運等議題進行討論。此外，日本已在7日特例批准由美國生物製藥商吉立亞醫藥公司研發製造的瑞德西韋（Remdesivir）用於治療新冠肺炎。

根據《日本放送協會》報導，此次的熱線是由日方提出，兩人從上午10時左右起進行時長約40分鐘的通話，而這也是兩人自3月25日以來，首次進行通話。雙方分別在熱線中說明了日本與美國目前的國內疫情與相關防疫措施，另外安倍與川普也達成協議，未來將攜手研發治療新冠肺炎的藥物與疫苗。

日本7日以「特例同意」的形式，批准瑞德西韋（Remdesivir）用於治療新冠肺炎，安倍晉三也在8日的熱線中請求川普增加該藥產量，同時交換相關意見。

此外，安倍晉三與川普也針對疫情造成的經濟衝擊進行商討，承諾未來兩國將加強合作，重振經濟。

另一方面，兩人也談論到北韓局勢，針對北韓綁架日人事件、核武問題、彈道導彈進行商討，並達成共識將合力解決相關問題。安倍和川普表示，將一致促進延期至2021年的東京奧運成功舉行。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！