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台南安平區公所整合服務　全力協助民眾申領紓困金

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▲台南安平區公所整合服務，全力協助民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平區公所整合服務，全力協助民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應本次疫情，行政院宣布擴大急難紓困方案，5月6日開始受理民眾申請，台南市安平區公所近日湧進大量的申請案件與詢問電話，為便民服務，該所5月4日起即開始受理民眾諮詢，並發揮高度團隊合作精神，全體員工動員協助民眾急難紓困需求申請。

▲台南安平區公所整合服務，全力協助民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院急難紓困實施方案補助對象，擴大照顧因疫情生計受困民眾，除原有工作，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因疫情影響，工作及家戶收入減少，致家庭生活受困者，放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍就可獲得1萬元之救助，且家戶內每人存款15萬元免納入計算，讓更多人可以獲得紓困。

▲台南安平區公所整合服務，全力協助民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月6日擴大紓困申請首日上路，排隊人潮較以往洽公人數多出5倍，於防疫期間做好防疫工作公所先安排人員於門口量體温服務，為加快申請時間發放1次告知單準備資料，請民眾備妥之後再申請，避免浪費時間，如有佐證的疑問也透過里幹事的解釋說明，並收件受理做初步審核，如有遺漏當場協助補正。首日民眾反應大致良好，且因已安排初審分散人流，首日申請秩序良好，也未有民眾大排長龍情況發生，賴青足區長向申請民眾及公所同仁表以謝意，截至6日下午4時30分止，統計當天諮詢人數1150人，受理案件數131件。

▲台南安平區公所整合服務，全力協助民眾申領紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，市府不僅積極防疫超前部署，也會持續陪伴市民渡過難關，也感謝各區公所同仁的付出，讓因疫情影響急需幫助市民朋友能夠及早順利紓困。賴青足區長呼籲目前申請人潮不斷，請申請人給予公所同仁多點體諒與包容，為配合中央擴大急難紓困申請作業，公所安排動線，避免民眾排隊久候，並安排組員隨時待命提供民眾便民服務措施。

台南市社會局也提醒不符合以上申請條件之民眾，若生活遭遇重大變故陷困，仍可向各區公所申請急難救助。民眾若對急難紓困實施方案有任何疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科洽詢。

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