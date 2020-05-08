　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南安平區長賴青足　致贈模範母親匾額

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市區長賴青足偕同多位里長前往祝賀模範母親代表陳治女士，並致贈匾額表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局長蔡進閱（右二）獻花向致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區公所2020年推薦模範母親代表陳治女士予以表揚，賢德淑惠且實至名歸，安平區公所賴青足區長偕同多位里長前往祝賀並致贈匾額，獻上最誠摯、最崇高的敬意。

陳治女士是在傳統家庭中長大，從小幫忙操持家務、照顧家中年幼手足，刻苦耐勞、任勞任怨，婚前從事竹藤手工製造補貼家用，而後隨胞弟至大陸工作，因遇國共內戰無法回台，並於16歲步入婚姻，育有4子2女，與先生從事漁販工作，兼顧職場與家庭的萬能角色，陳女士身為母職更兼幫忙先生漁販之工作，為照顧多名子女，並從事修補衣服、手工等多項臨時工以貼補家中開銷，不僅負責照料公公、婆婆、兒女生活起居，更擔任起照顧孫子之重責，一切親力親為不假手他人、毫無怨言，不僅成為先生最得力的後盾，更堪稱為後輩兒女之表率。

請繼續往下閱讀...

▲台南市區長賴青足偕同多位里長前往祝賀模範母親代表陳治女士，並致贈匾額表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在多年的辛勞下，陳女士於65歲終於盼到回台灣的日子，帶著子女回到台灣落地深根，熱心助人的她，相當重視兒女的學校教育，也常以身作則教養孩子，陳女士這樣無私的奉獻成為對子女最好的身教，深深地烙印在6名子女的心中，孩子們努力學習、工作，至今成家立業、成就非凡，仍不忘一家人團結、相互關愛，並學習母親樂善好施、回饋社會的精神，關懷弱勢不遺餘力，傳為鄰里佳話。

陳女士為人樂觀知足，子孫滿堂，亦教導後輩積極參與公益活動回饋社會，自身也不時參與社會團體擔任志工，默默地為社會付出，她爽朗的笑聲、熱情又不失溫柔的對待他人，其傳遞出的正能量無不讓周遭的人們深受感動及溫暖。

市長黃偉哲表示，市府為每年都會舉辦模範母親表揚，持續努力弘揚孝道，而表彰模範母親，更是為了向對社會、家庭不吝付出與貢獻的母親們致敬與表揚，因為這些母親都有著台灣堅毅的母性特質，為家庭、子女辛勤付出不求回報，令人欽佩。

▲台南市區長賴青足偕同多位里長前往祝賀模範母親代表陳治女士，並致贈匾額表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區區長賴青足恭喜陳治女士代表安平區模範母親，接受市長黃偉哲表揚，她對家庭及子女的無私付出，是子女心中最偉大的守護神。而每一位母親都蘊含著無比的力量，操持家務、照顧孩子、全心奉獻給所有家庭成員，支撐起一個幸福的家，在此也期待為人子女者能常保感恩的心，並適時表達自己對母親的愛意，發揚傳統固有的孝道，也與安平區公所全體同仁祝福偉大的媽媽們母親節快樂。

▲台南市區長賴青足偕同多位里長前往祝賀模範母親代表陳治女士，並致贈匾額表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

・超美超好吃

ET快訊
方志友網上神隱32天更新了！車內對話流出後「72字近況曝光」
八大行業解禁！縣市政府評估安全即可營業
快訊／今天+0！又見無新增確診　新冠肺炎維持440例
快訊／羅志祥調虎離山「早上就到台北了」！經紀公司證實：不開記
快訊／羅志祥今早已經抵台！回台北家中14天居家檢疫
健康急速惡化！「蛋黃哥」山豬遭經紀公司解約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫表現滿分拯救蘇貞昌？　陳時中讚蘇揆有領導風格「行政效率快」

天天開記者會累翻？陳時中暖回：不但不苦，還很高興！

看球賽禁止飲食！陳時中釋疑「是為了戴口罩」：今晚是試金石

五月感恩季！帶媽媽出遊不用飛日本　台版兼六園讓媽媽免費玩

疾管署攜手facebook啟動「COVID-19聊天機器人」24小時隨時給問

大眾運輸何時不用戴口罩？陳時中：不會「一聲令下」解禁

開車上國道遇檢舉達人　「3分鐘被開4張紅單」申訴失敗只能吞下

台南安平區長賴青足　致贈模範母親匾額

世界第一「有觀眾職棒」開打！陳時中「只看球不開球」：怕腰受傷

「青蛙跳、鎖廁所、取綽號」都是他　家長投訴西苑中學老師問題大

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

防疫表現滿分拯救蘇貞昌？　陳時中讚蘇揆有領導風格「行政效率快」

天天開記者會累翻？陳時中暖回：不但不苦，還很高興！

看球賽禁止飲食！陳時中釋疑「是為了戴口罩」：今晚是試金石

五月感恩季！帶媽媽出遊不用飛日本　台版兼六園讓媽媽免費玩

疾管署攜手facebook啟動「COVID-19聊天機器人」24小時隨時給問

大眾運輸何時不用戴口罩？陳時中：不會「一聲令下」解禁

開車上國道遇檢舉達人　「3分鐘被開4張紅單」申訴失敗只能吞下

台南安平區長賴青足　致贈模範母親匾額

世界第一「有觀眾職棒」開打！陳時中「只看球不開球」：怕腰受傷

「青蛙跳、鎖廁所、取綽號」都是他　家長投訴西苑中學老師問題大

Google Lens功能再進化！可將手寫文字複製到電腦、輔助學習新單字及發音

台東廣原小熊Mulas野放成功　牠會抓山羊還造了個「熊窩」

防疫表現滿分拯救蘇貞昌？　陳時中讚蘇揆有領導風格「行政效率快」

為基隆撒下更多網球幼苗　陳迪奔走催生首屆陳迪盃

獸醫生YouTuber「為點閱率」虐貓　2隻小貓逃魔爪⋯被俞承豪領養

大同董事會競爭白熱化　市場派名單已公布...公司派近日開會決定名單

現身校園學生笑迎！韓國瑜避談選黨主席　鄭照新：有人帶風向破壞藍團結

北美職業運動逐步開放　沒疫苗加州州長難樂觀

天花板傳出喵喵聲！男員工一掀開「2萌貓圓眼驚呆」：第三次了

天天開記者會累翻？陳時中暖回：不但不苦，還很高興！

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

生活熱門新聞

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

影／新冠肺炎患者挽回一命 桃園醫院證實全球首例

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

大量隱翅蟲高雄出沒　網友一晚殺死50隻

女騎士被龜殼花嚇哭！阿伯邊安慰邊補刀

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

申辦紓困要備資料！基隆民眾怒批

台人會暴怒的台式料理！「它」秒遭點名

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了　老饕曝光「隱藏吃法」

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

「全聯比其他賣場貴？」　網曝撿便宜經驗

交大「12舍交誼廳」從鬼城變酒吧！

去哪最不像出國？　網友全點名「這裡」：到處都台語～

更多熱門

相關新聞

康寧大學台南校區109學年起停招　

康寧大學台南校區109學年起停招　

康寧大學台南校區，教育部自109學年起停招。康寧大學表示，南部校區這幾年招生確實不好，會收到教育部的停招公文，也是「遲早的事情」。目前台南校區學生剩286人，教師27人，職員28人。認為南部校區停招可能也是好的事情，未來將把南部校區資源運用在北部校區。

2子1孫都從警　7郭許金秀獲選南警模範母親

2子1孫都從警　7郭許金秀獲選南警模範母親

台電台南永康電纜故障造成大停電

台電台南永康電纜故障造成大停電

黃麗招母親節前送康乃馨祝福

黃麗招母親節前送康乃馨祝福

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場

關鍵字：

台南安平賴青足模範母親匾額

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光！第1名還能防老人癡呆

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面