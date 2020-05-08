台南安平區長賴青足　致贈模範母親匾額

▲台南市警四分局長蔡進閱（右二）獻花向致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區公所2020年推薦模範母親代表陳治女士予以表揚，賢德淑惠且實至名歸，安平區公所賴青足區長偕同多位里長前往祝賀並致贈匾額，獻上最誠摯、最崇高的敬意。

陳治女士是在傳統家庭中長大，從小幫忙操持家務、照顧家中年幼手足，刻苦耐勞、任勞任怨，婚前從事竹藤手工製造補貼家用，而後隨胞弟至大陸工作，因遇國共內戰無法回台，並於16歲步入婚姻，育有4子2女，與先生從事漁販工作，兼顧職場與家庭的萬能角色，陳女士身為母職更兼幫忙先生漁販之工作，為照顧多名子女，並從事修補衣服、手工等多項臨時工以貼補家中開銷，不僅負責照料公公、婆婆、兒女生活起居，更擔任起照顧孫子之重責，一切親力親為不假手他人、毫無怨言，不僅成為先生最得力的後盾，更堪稱為後輩兒女之表率。

請繼續往下閱讀...

在多年的辛勞下，陳女士於65歲終於盼到回台灣的日子，帶著子女回到台灣落地深根，熱心助人的她，相當重視兒女的學校教育，也常以身作則教養孩子，陳女士這樣無私的奉獻成為對子女最好的身教，深深地烙印在6名子女的心中，孩子們努力學習、工作，至今成家立業、成就非凡，仍不忘一家人團結、相互關愛，並學習母親樂善好施、回饋社會的精神，關懷弱勢不遺餘力，傳為鄰里佳話。

陳女士為人樂觀知足，子孫滿堂，亦教導後輩積極參與公益活動回饋社會，自身也不時參與社會團體擔任志工，默默地為社會付出，她爽朗的笑聲、熱情又不失溫柔的對待他人，其傳遞出的正能量無不讓周遭的人們深受感動及溫暖。

市長黃偉哲表示，市府為每年都會舉辦模範母親表揚，持續努力弘揚孝道，而表彰模範母親，更是為了向對社會、家庭不吝付出與貢獻的母親們致敬與表揚，因為這些母親都有著台灣堅毅的母性特質，為家庭、子女辛勤付出不求回報，令人欽佩。

安平區區長賴青足恭喜陳治女士代表安平區模範母親，接受市長黃偉哲表揚，她對家庭及子女的無私付出，是子女心中最偉大的守護神。而每一位母親都蘊含著無比的力量，操持家務、照顧孩子、全心奉獻給所有家庭成員，支撐起一個幸福的家，在此也期待為人子女者能常保感恩的心，並適時表達自己對母親的愛意，發揚傳統固有的孝道，也與安平區公所全體同仁祝福偉大的媽媽們母親節快樂。

▲台南市區長賴青足偕同多位里長前往祝賀模範母親代表陳治女士，並致贈匾額表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

・超美超好吃