男都填舉牌、女賣玉蘭花？紓困亂象惹怨　陳時中：寧願錯發也不要漏掉

▲中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎衝擊經濟發展，政府擴大紓困方案6日受理申請，卻因為流程複雜、所需證明資料等規範讓民眾搞不清，各地公所出現排隊人潮與零星衝突。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中再次喊話盼民眾給點時間，今日下午會做一個比較簡單的公式讓公所人員審查方便，也抱持「寧願錯發也不要漏」的態度，讓有需要領的人不會領不到。

陳時中說明，開放申請後一下子湧入許多案件，以及相關申請者資料相對不全，讓承辦單位充滿壓力，要求提出資料又出現困擾，另每個地方政府寬嚴不一、區公所認知不同，也引起爭議。

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陳時中說，他看到新聞報導說區公所的人看到很多男性填舉牌、女性都填賣玉蘭花「怎麼可能有這麼多人在舉牌、賣玉蘭花」。而依他自己的看法，這些比較要幫忙的人「本來就是處在社會相對的邊緣」，看新聞說「寫玉蘭花、舉牌可以」就變成沿用，不一定是要騙人。

陳時中強調，地方公所的人非常盡責，在社福審查相對嚴格，且有認知落差在。衛福部今天下午會做一個比較簡單的公式，讓地方區公所審查方便，「寧願錯發也不要漏掉」讓有需要的人不會領不到。陳時中也盼民眾不要心急「給我們一點時間」，也再次對基層人員承擔壓力表達感謝。