大叔硬闖「想來醫院閒晃」...逼問2次真相怒炸！醫護：還往我身上撞

▲原PO呼籲，沒事別來醫院！（示意圖／記者李宜秦攝）



網搜小組／劉維榛報導

截至今（8）日，台灣已連續26日未出現本土案例，但這場防疫之戰絕不能鬆懈！不過有醫護人員抱怨，近日在門口負責檢疫哨重責時，見到一名中年大叔上門，直言「就想來醫院晃晃」。直到原PO追問了兩次原因後，大叔才突然改口「當然是來看病啊，你問這麼多幹什麼？囉嗦」，讓大批網友怒了！

「雖然台灣疫情緩和，但還是請體諒一下仍在崗位默默付出的醫療相關人員好嗎？」一名男網友在臉書《爆怨公社》抒發心情，在醫院工作的他，負責院區門口的檢疫哨，豈料昨（7）日輪值時，一位50至60歲的男子走進來，接下來的對話讓他怒了。

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原PO依照SOP詢問，「先生，請問來醫院有什麼事嗎？」對方不以為意回答「沒事，就想來醫院晃晃！」原PO以為聽錯，一邊攔住一邊再次確認原因時，豈料男子開始不耐煩，提高聲量回應「沒事，就是來你們醫院閒晃！」

過程中，男子強硬繼續前行，幾乎快撞上原PO的身體，原PO也不是省油的燈勸戒，「先生，不好意思，沒有事情請不要進來醫院，感染源很多！」此時，男子才猛然改口，「吼～我沒事會來你們醫院嗎？當然是來看病啊，你問這麼多幹什麼？囉嗦！」

頓時間，原PO只能無言以對，只能在心累感慨，「在這麼高溫的時候，你以為我很喜歡穿著防護衣、戴著口罩在外面汗流浹背的一個個詢問嗎？就不能多點同理心配合一下嗎？」

▲網怒：送去火化場！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



文章曝光後，底下網友們也忿忿不平回應「那就一開始講就好了啊！幹嘛這樣？」、「夏天穿隔離衣真的很痛苦，辛苦你了」、「熟悉的台灣鯛最對味」、「辛苦了！剛剛從台大醫院門診回來，台大是要看門診預約單，檢驗單才能夠進入」、「體諒一下，他的說話態度已經表明他有病」、「下次他說要晃晃，你就帶他去停屍間晃」、「我每次回診真的都會看到很多沒事的老人，跑去醫院晃晃吹冷氣，找陌生老人聊天」。對此，有人建議，「或許可以改一下問的方式，像是您好先生請問你來醫院是來看病？還是拿藥呢？我想這樣應該會減少這種白爛人回答白爛話」。

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