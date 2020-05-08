武漢醫護染疫重症率高　研究：與封城、隔離檢疫措施失當相關

▲中國大陸其他地區、湖北、武漢新冠肺炎重症率時間段。（圖／北醫大提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，目前已經超過380萬人確診，且有超過26萬人死亡。台北醫學大學與國家衛生研究院聯手針對中國大陸醫護人員、醫院工作者進行研究，發現武漢醫護人員染病後的嚴重度，遠高於中國其他省分，推估與無預警、配套的封城及疫情早期醫院隔離與發燒檢疫措施失當有關。

台北醫學大學公衛學院全衛學程高志文博士、義大利籍助理教授Dr. Mattia Sanna及國家衛生研究院名譽研究員温啟邦，分析1,688名中國感染醫護人員的症狀開始時間與區域空間分佈。

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研究藉由中國疾病管制署發出的「2019年新型冠狀病毒疾病暴發的流行病學特徵」為資料來源，以中國三個地區 (武漢市、湖北省、中國其他地區) 及其三個時間段 (1月11日至20日、1月21日至31日、2月1日至11日) 的演進，來比較染疫醫護之重症百分比，及中國境內20-59歲受感染者中醫護人員的個案病死率。

從結果來看，這些染疫醫護0.3%的病死率，顯著低於29,798名年齡介於20-59歲中國新冠肺炎患者的0.65%；重症醫護比例隨三個感染與症狀開始時段依序顯著下降，新冠肺炎重症率從19.7％降至14.4％ 至8.7％。

從地理分布來看，重症患者比例由疫情爆發處武漢，顯著向外遞減，武漢市醫護新冠肺炎重症率最高（17.3％），其次湖北省（10.2％）和中國境內（6.6％）。此外，2月1日之後，武漢市外149名染疫醫護只有4％的人處於重症，且無死亡發生。

▲新冠肺炎三地區重症率比較。（圖／北醫大提供）

國衛院名譽研究員温啟邦表示，由於新冠病毒突變等因素，並未在短時間發生造成新冠肺炎臨床症狀上如此巨大差別，假設中國境內各主要城市醫療水平接近，比起其他省份，武漢市的個案病死率與醫療負擔雖然更高，但中國政府也緊急從中國各地派42,600位醫療人員到武漢協助，相較於武漢本地醫護，這些外省支援醫護沒有任何一位受到新冠肺炎感染，這表示疫情爆發初期的封城監禁，造成武漢市染疫醫護比例大幅升高，且罹患後重症率亦較高，與封城及疫情早期醫院隔離與發燒檢疫措施失當有關。

高志文表示，藉由這份研究，可以得知COVID-19嚴重程度從爆發中心向外逐漸減少，進而避免採取過度，昂貴的極端防疫措施，避免醫療體系失能。