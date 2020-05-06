鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

▲ 鹹水雞示意圖。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「雞」是現代人肉類消費的主流之一，從雞肉、翅膀到雞胗等通通可以入菜。有網友今（6日）就發文詢問大家對於「雞冠」看法為何，表示熱愛雞冠的他能夠一次吃一斤之多。然而雞冠的模樣對某些人來說太過可怕，無論如何都不敢嘗試。

「有人也愛吃雞冠嗎？」一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己熱愛吃雞冠，一次嗑個一斤都不嫌多，無奈身邊的人似乎都對雞冠很排斥，「告訴我我不孤單！」

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過來人表示，雞冠會依照料理方式不同，有時呈現脆脆的或是軟軟的口感，是吃鹹水雞時必點的副餐，「這很美味，不管滷的，煮湯的，吃冷的，都好吃」、「鹹水雞那種QQ的可以」、「買鹹水雞一定要買雞冠」、「鹽水雞的調味好吃」、「好吃，膠原蛋白耶」。

▲雞冠的口感QQ脆脆的，但許多人很怕它的冠狀外形。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有人因為雞冠的外型而卻步，甚至連販售雞冠的賣家都坦言不敢吃，「沒吃過有點驚驚」、「我在賣的，但卻不敢吃」、「我很不挑食，但這我真的不行」、「感覺就有很重的雞味」、「看起來好像肥肉，不敢吃」。

據了解，雞冠內含膠原蛋白及葡萄糖胺，時常出現在鹹水雞攤位上，然而有些商人會因為賣相關係將雞冠染色，消費者需要特別注意。

事實上，台灣人不只吃動物身上的肉，連內臟、各種器官都時常拿來入菜，舉凡鴨舌、大腸、魚腸和豬血等等，讓許多外國人光看就起雞皮疙瘩。不過也有人認為，從另一種角度來看，這是比較不浪費食物的作法。

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