千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網友熱讚霸氣！照片真相起底

▲價值千萬的保時捷一台車佔據了2個停車格。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者葉國吏／綜合報導

現代城市都會區寸土寸金，停車格常是一位難求。有網友拍下一張特殊的停車照片，一輛保時捷跑車一次就佔據了2個停車格，還不偏不倚停在正中間，不過多數人看了車主留下的字條，紛紛稱讚他任性又霸氣的決定。不過這輛保時捷的停車照片其實已經在網路流傳已久，時不時就被網友貼出來討論。

網友6日在「爆廢公社二館」貼文分享一張霸氣的停車照片，令他看得嘆為觀止，只留下一句「保護自己也保護他人」。圖中可以看到，一輛保時捷跑車駛入停車場中，並沒有按照常理準確停入畫好的格線內，反倒是一次橫跨了4、5號停車格，剛好停在正中間。

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▲保時捷車主留字條解釋，2個車格都有付費！

不過照片拉近一看，發現保時捷車主在擋風玻璃上留了一張字條，並用雨刷夾住，上頭有中、英2段文字，「已付兩位費用」、「Paid for 2 spots」。從外觀上來看，該車疑似保時捷911 GT3 RS車型，一輛售價逼近千萬元。

▲保時捷停車照片又被討論。（圖／翻攝爆廢公社二館）

其實這2張照片已經在網路流傳已久，《ETtoday新聞雲》早在2018年舊曾報導「任性！千萬保時捷停車場「一次佔2格」 留一張字條...網友推爆」，事隔2年後又被網友PO上臉書社團，討論度依舊相當熱烈。