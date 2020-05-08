張顯耀：ECFA一到9月就會失效「台灣將成政治棄嬰！」

▲陸委會前副主委張顯耀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會前副主委張顯耀近日表示，ECFA只是框架條約，內裡還有服貿、貨貿及爭端解決機制，但這些都還沒談完、簽署，9月一到北京不用宣布ECFA就自動失效了，「因為我們沒完成完整簽署，沒簽完大陸連說都不必說，9月一到貨物來就收稅，台灣的農漁民就垮了。」

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）2010年6月29日簽署，2010年9月12日生效，隔年1月1日，ECFA早收清單開始降稅，將於今年9月屆滿10年期限，在兩岸關係冰凍的情況下，許多人都擔憂ECFA難以延續，影響經濟。

張顯耀受《中評社》訪問指出，ECFA早收清單台灣每年獲利約100億美元到200億美元，若中斷的話，台灣農漁民先受創，再來是工業產品，後續台灣與大陸很多經貿往來將要負擔很多稅。若兩岸關係持續惡劣，ECFA失效、無法加入大陸主導東亞地區的RCEP，台灣要南進也活不下去，而美國也退出TPP，台灣將變成政治棄嬰。

▼ECFA若失效，台灣農產品出口至大陸將受到衝擊。（圖／記者蔡紹堅攝）



張顯耀提到，外界很多說法稱，中國大陸中斷ECFA須提前6個月通知台灣是錯誤的，確實ECFA有所謂的終止條款，但ECFA只是框架條約，內裡還包括服務貿易協議、貨品貿易協議與爭端解決機制，這些內裡兩岸都還沒談完、簽署，因此ECFA完整協議兩岸都還沒簽成，「10年一到，北京不用宣布就自動失效了，主要就是我們還沒完成完整的簽署。」

張顯耀說，ECFA當初有所謂的10年效期，主要是認為10年內就會簽完內裡的服務貿易協議、貨品貿易協議、爭端解決機制，但後被太陽花學運，及一些民進黨人以政治目的破壞，服貿被阻擋、貨貿也沒了，「所以根本輪不到ECFA第十六條的終止條款，沒簽完大陸連說都不必說，9月一到貨物來就收稅，台灣的農漁民就垮了。」

張顯耀還說，現在有早收清單已經運行10年，最重要的就是台灣的農漁產品石斑魚等、工業原材料賣給大陸，台灣跟大陸、包括香港的轉口貿易，一年貿易量約1200億美元到1400億美元，淨賺800多億美元，「而EFCA早收清單獲利每年約100億美元到200億美元，除了台灣農漁民將受嚴重創傷外，接下來就是工業產品、台灣與大陸之間的經貿往來，這些都不是數字上可見的。」

▼太陽花學運占領立法院（圖／本報資料照）



張顯耀認為，ECFA是大陸讓利給台灣，當讓利少了、ECFA不見後，台灣跟大陸很多貿易往來將要負擔很多稅，而這些稅的減免就是目前台商的利潤，要繳稅台商就陣亡了，「而且台灣之後的損失還不只是ECFA，對台灣來說有兩大區域貿易組織是命脈，一個是中國大陸主導的RCEP、一個是美國主導的TPP，而美國已經退出，目前由日本主導CPTPP。」

張顯耀指出，台灣跟大陸貿易量4成2到4成5之間，可是再加上RCEP，包括東協十國、韓國、日本、紐西蘭、澳洲，貿易量大概佔6成8到7成，若台灣因為兩岸關係緊繃而沒有加入RCEP，台灣的經濟外貿將哀鴻遍野，整個東亞這一大塊都免稅，即便台灣要南進也活不下去，而RCEP預估今年就要生效，目前主要是因疫情而耽誤。

張顯耀強調，若兩岸關係持續惡劣，ECFA到9月自動失效，再加上RCEP是由中國大陸主導，台灣也沒機會加入，而美國也退出主導的TPP，台灣將不只是政治孤兒，還會變成政治棄嬰。