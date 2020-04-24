　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

驅離太陽花傷者告官殺人未遂！馬英九怒批學生霸道：機關運作比民眾安全重要

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者孫于珊／台北報導

2014年間因《海峽兩岸服務貿易協議》問題，爆發太陽花學運，民眾攻佔行政院抗議，遭警方強制驅離產生流血衝突，受傷民眾因此對前總統馬英九等高層自訴殺人未遂等罪。台北地院24日開庭，馬以證人身分出庭證稱時，不時以幽默口吻應答，也強調驅離與否都有SOP，不需要他指示，甚至痛批當時學生非常霸道，更說出「機關運作比民眾安全較為重要」。

▲▼前總統馬英九。（圖／記者孫于珊攝）

▲馬英九出庭太陽花殺人未遂案，強調一切依法行政，是否要執行驅離，都有標準作業程序，不需要他指示。（圖／記者孫于珊攝）

馬英九《8年執政回憶錄》其中記載了太陽花事件，自訴代理人律師尤伯祥以此書的內容一一詰問。馬英九表示，《服貿協議》是《兩岸經濟合作架構協議》的延續，對台灣的服務業至關重要，因此身為總統的他，「期許」立法院能盡速通過。

馬英九說，當時民眾突破立法院門窗進去佔領，是一場「重大危機」，立院若癱瘓，國家將受傷害，必須依法處理，而他也有讓步，因此派時任行政院長江宜樺跟學生溝通，但學生卻堅持「退回《服貿》再說」，令他相當憤怒！

馬英九指出，「溝通的門從來沒有關過」，學生要求《服貿》逐條審查、修定監督條例都可以，但他們都照辦後，學生卻出爾反爾，更進一步要求退回《服貿》，「抱歉，我做不到」，「全世界沒有這麼霸道的事情」，認為學生擺明就是不溝通，只是要「表態」。

馬英九表示，當時他有歡迎學生到總統府談，並全程電視轉播，講了7次，但學生仍不願意，所以他才舉行國際記者會說明，也承認在記者會上評論學生無視法制的行為，「難道總統不能提及學生違法的事情嗎？」學生帶油壓剪等裝備抗議，他認為顯然是非法、暴力的行動，非和平的遊行，必須勸導他們離開，但這種事總統不需要出面指揮，是否需要驅離，則由現場指揮官視情況決定即可。

馬英九說，他當晚有與江宜樺通話，了解現場狀況、警力、兵力夠不夠等，也有看電視轉播掌握現場情形，直到凌晨1點左右就先行休息睡覺了，隔天8點準時上班，有再提醒要「妥適善後」，還說到，他認為「一般來說，維持機關正常運作比抗議民眾的人身安全較為重要」。

詰問過程中，由於雙方都帶著口罩說話，馬聽得有些吃力，直接對尤伯祥說，「口罩阻音效果特大，你把口罩拿下來講」；此外，尤一度將行政院稱作江宜樺的「巢穴」，馬當場指正用詞不太恰當，尤才趕緊修正為辦公室；詰問最後，尤認為馬事後不關心197名被緊急送醫的傷者，且不想正面回答問題，馬則開玩笑回說：「我很正面啊，眼睛都看著你回答！」

馬英九、前行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等4人，在太陽花學運後，被受傷的抗議民眾周榮宗等人自訴傷害、重傷害未遂、殺人未遂及強制罪。北院24日下午另傳時任行政院秘書長李四川出庭作證。

►限時下殺！！！

【更多新聞】

影／女兒喪命溪中隔年兒子也溺斃　烏來粗心爸心痛認疏失：壓力很大

影／涉猥褻女網友「衣架大王」喊冤　他辯只親到左臉！她左耳還有第三人DNA

手伸進去解內衣…U2看電影摸女友胸挨告　法官判無罪：性觀念誤會

ET快訊
羅志祥私約女星鹹濕對話全曝光！曖昧「我很色幫我舒壓」
瑞德西韋爆臨床失敗　陳時中：不懂WHO為什麼要宣布瞎子摸象狀
羅志祥兄弟爆「早就在追愷樂」！他全知情還幫忙要電話…深夜約會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

內政部教你！溫馨叮嚀「多人運動」也要防疫…大推這4種線上方法

韓國瑜要對醫護人員普篩　「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

大推口罩外交僑民卻沒得拿　邱臣遠：感受很差

新系和海派終須一戰！高閔琳加入高雄黨部主委選舉　力抗趙天麟

LIVE／1988全年無休！龔明鑫率經濟部、財政部解決「紓困疑難雜症」

葉毓蘭指宜蘭較歧視客家人　林姿妙「族群非常的融合」：愛客家人與宜蘭

驅離太陽花傷者告官殺人未遂！馬英九怒批學生霸道：機關運作比民眾安全重要

陳建仁曝當初SARS失控原因：中央與地方不同調

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

內政部教你！溫馨叮嚀「多人運動」也要防疫…大推這4種線上方法

韓國瑜要對醫護人員普篩　「隔壁的市長」黃偉哲：請交給專業

大推口罩外交僑民卻沒得拿　邱臣遠：感受很差

新系和海派終須一戰！高閔琳加入高雄黨部主委選舉　力抗趙天麟

LIVE／1988全年無休！龔明鑫率經濟部、財政部解決「紓困疑難雜症」

葉毓蘭指宜蘭較歧視客家人　林姿妙「族群非常的融合」：愛客家人與宜蘭

驅離太陽花傷者告官殺人未遂！馬英九怒批學生霸道：機關運作比民眾安全重要

陳建仁曝當初SARS失控原因：中央與地方不同調

全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

棄台與中國建交！吉里巴斯執政黨選舉大敗　在野黨承諾「與台灣復交」

防疫期間地下匯兌不打烊　專人到府取款...中小企業最愛

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

野動站公館「石虎小妹」長大了！　通過訓練評測野放山林

最強壯小孩朱利安諾5年長高25公分　父：47公斤發育正常

共軍遼寧艦才剛走　美艦貝瑞號「2度航經台海照」曝光

「病毒訊息」肆虐蘋果產品　iPhone、Apple Watch都遭殃

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

政治熱門新聞

金門高粱黨提告陳玉珍學歷造假：7張畢業證書「字數」都不一樣

快訊／中市封城兵推　最快週六實施

陳道輝哽咽　海軍參謀長搶手機畫面曝

陳道輝扛責　認了親下令解除梯口管制

聯檢小組亂搞？前軍醫官揭時間難題

台中週六封城兵推！盧秀燕說明了

陳玉珍笑到一次公開6張畢業證書

唐鳳國際會議揭台灣防疫3祕訣

陳其邁憶學生時代「陳建仁是老師」：轉眼間...台灣公衛前進一大步！

國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

獨／北市封城採「紐約模式」　分3階段、設定23議題

趙少康拍桌：軍人拍馬屁打不了勝仗

快訊／誰核定敦睦出航？　國防部公布公文！馬英九時期也曝光

內政部：數位身分證可選是否附憑證功能

更多熱門

相關新聞

羅智強：馬英九是蔡英文永遠的心魔

羅智強：馬英九是蔡英文永遠的心魔

對於國民黨呼籲以發現金或消費券，取代目前規劃的酷碰券，經濟部22日表示，酷碰券的規劃初衷是等疫情穩定後，以折扣優惠來誘發消費，帶動內需經濟，此原則不會改變，也不會採取過去消費券一樣的模式。對此，國民黨革命實踐研究院院長羅智強23日在臉書直言，「馬英九是蔡英文永遠的心魔」。

陸若將ECFA毀約　前參與官員：自損政治信用

陸若將ECFA毀約　前參與官員：自損政治信用

涉猥褻家政婦　柳林瑋出庭：都說清楚了

涉猥褻家政婦　柳林瑋出庭：都說清楚了

村上隆宣布「美樂蒂」成聯名對象

村上隆宣布「美樂蒂」成聯名對象

誤稱處罰張經義是馬政府時規定　蘇貞昌道歉了！

誤稱處罰張經義是馬政府時規定　蘇貞昌道歉了！

關鍵字：

馬英九太陽花驅離江宜樺行政院長證人服貿協議ECFA巢穴張慶忠

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面