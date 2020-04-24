驅離太陽花傷者告官殺人未遂！馬英九怒批學生霸道：機關運作比民眾安全重要

記者孫于珊／台北報導

2014年間因《海峽兩岸服務貿易協議》問題，爆發太陽花學運，民眾攻佔行政院抗議，遭警方強制驅離產生流血衝突，受傷民眾因此對前總統馬英九等高層自訴殺人未遂等罪。台北地院24日開庭，馬以證人身分出庭證稱時，不時以幽默口吻應答，也強調驅離與否都有SOP，不需要他指示，甚至痛批當時學生非常霸道，更說出「機關運作比民眾安全較為重要」。

▲馬英九出庭太陽花殺人未遂案，強調一切依法行政，是否要執行驅離，都有標準作業程序，不需要他指示。（圖／記者孫于珊攝）

馬英九《8年執政回憶錄》其中記載了太陽花事件，自訴代理人律師尤伯祥以此書的內容一一詰問。馬英九表示，《服貿協議》是《兩岸經濟合作架構協議》的延續，對台灣的服務業至關重要，因此身為總統的他，「期許」立法院能盡速通過。

馬英九說，當時民眾突破立法院門窗進去佔領，是一場「重大危機」，立院若癱瘓，國家將受傷害，必須依法處理，而他也有讓步，因此派時任行政院長江宜樺跟學生溝通，但學生卻堅持「退回《服貿》再說」，令他相當憤怒！

馬英九指出，「溝通的門從來沒有關過」，學生要求《服貿》逐條審查、修定監督條例都可以，但他們都照辦後，學生卻出爾反爾，更進一步要求退回《服貿》，「抱歉，我做不到」，「全世界沒有這麼霸道的事情」，認為學生擺明就是不溝通，只是要「表態」。

馬英九表示，當時他有歡迎學生到總統府談，並全程電視轉播，講了7次，但學生仍不願意，所以他才舉行國際記者會說明，也承認在記者會上評論學生無視法制的行為，「難道總統不能提及學生違法的事情嗎？」學生帶油壓剪等裝備抗議，他認為顯然是非法、暴力的行動，非和平的遊行，必須勸導他們離開，但這種事總統不需要出面指揮，是否需要驅離，則由現場指揮官視情況決定即可。

馬英九說，他當晚有與江宜樺通話，了解現場狀況、警力、兵力夠不夠等，也有看電視轉播掌握現場情形，直到凌晨1點左右就先行休息睡覺了，隔天8點準時上班，有再提醒要「妥適善後」，還說到，他認為「一般來說，維持機關正常運作比抗議民眾的人身安全較為重要」。

詰問過程中，由於雙方都帶著口罩說話，馬聽得有些吃力，直接對尤伯祥說，「口罩阻音效果特大，你把口罩拿下來講」；此外，尤一度將行政院稱作江宜樺的「巢穴」，馬當場指正用詞不太恰當，尤才趕緊修正為辦公室；詰問最後，尤認為馬事後不關心197名被緊急送醫的傷者，且不想正面回答問題，馬則開玩笑回說：「我很正面啊，眼睛都看著你回答！」

馬英九、前行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等4人，在太陽花學運後，被受傷的抗議民眾周榮宗等人自訴傷害、重傷害未遂、殺人未遂及強制罪。北院24日下午另傳時任行政院秘書長李四川出庭作證。

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