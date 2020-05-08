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他的小胎記竟長成「巨大腫瘤」　臉遭扯成融化冰淇淋…耳朵都埋進肉堆中！

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▲▼印尼男子身上長出6個石塊種的腫瘤。（圖／翻攝自wartakota）

▲印尼男子身上長出6個石塊種的腫瘤。（圖／翻攝自wartakota

記者陳亭伃／綜合報導

身體問題不論是存在於內外、或隱性顯性，對於當事人都是一大痛苦。一名印尼籍的男子長久以來深受巨大腫瘤之苦，從他臉上延伸到腹部連結著巨大且重的腫瘤，甚至有6塊石塊這麼重，如今已經嚴重影響男子的生活，且因為家庭經濟狀況不佳，父母幾乎也無從幫忙，現在只能積極找尋外界協助，希望可以回歸正常生活。

根據英國《太陽報》報導，34歲的普特拉（Andriadi Putra）除了自己的身體之外，從臉上到腹部，還有一個如「第二身體」的腫瘤連結著，讓他不管在進食或是說話的時候，都呈現一個非常通苦且畸形的狀態；而這些腫瘤除了持續變大之外，還不斷的分化成多層，普特拉平時為了要遮掩，都會穿著非常寬大的衣服。

住在印尼北蘇門答臘省的普特拉，在病發時被診斷出是「嚴重的神經纖維瘤」，而這是一種遺傳疾病，更會影響人體成長與發育，但普特拉因為家庭經濟狀況不佳，一直無法深入就醫或是進行手術治療。普拉特表示，這些腫瘤重量相當重，讓他常常發出痛苦的呻吟，甚至讓背跟腰部負擔很重。回想起腫瘤一開始只是在臉上一小顆，最後卻隨著年齡的增長跟著變大，當時普特拉的父母親帶他去醫院檢查，醫生卻告知「不需要擔心」，直到他11歲開始影響到生活。

普特拉難過的表示，如今腫瘤幾乎跟半個身體一樣的大，「我再也不能工作，最近兩年都只能待在家，情況越來越糟，希望可以找到一個幫助我過正常生活的方法。」

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