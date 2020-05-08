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波蘭「神秘女兒村」隔10年喜獲男嬰！村長承諾獎勵　媽：雙重奇蹟

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記者康心禹／綜合報導

波蘭南部靠近捷克邊境的小村莊「Miejsce Odrzańskie」有個「只生女兒」的魔咒，自2010年以來的新生兒都是女生，一個男生都沒有。時隔10年終於在2日迎來第一個男嬰，全村都在熱烈慶祝，母親將他取名為巴特克（Bartek）。至於為什麼Miejsce Odrzanskie村莊難以誕下男嬰目前仍然是個謎。

據英國《每日郵報》報導，Miejsce Odrzanskie的人口只有約500人，村長弗里斯科（Rajmund Frischko）去年表示，如果有夫妻順利生下男嬰，他將會準備貴重的厚禮來獎賞，這件事還一度躍上國際媒體版面爆紅。

睽違10年，母親安娜·米勒克（Anna Milek）在2日終於為村莊誕下一個男嬰，取名為巴特克（Bartek）。她透露，巴特克的出生過程並不順利，生產當下她不得不接受一項緊急手術，幸好最後母子均安，「而巴特克也成為村莊10來第一位出生的男嬰，這真是雙重奇蹟。」

▲波蘭村莊Miejsce Odrzańskie。（圖／翻攝自Facebook／MDP i OSP Miejsce Odrzańskie）

▲村莊只生女兒的奇特現象，引起科學家好奇。（圖／翻攝自Facebook／MDP i OSP Miejsce Odrzańskie）

市長拉吉蒙德·弗里施科（Rajmund Frischko）對此開心的表示，真的很開心終於有一位男寶寶誕生了，「在新冠肺炎疫情期間，聽到這個消息實在是太美好了！」

Miejsce Odrzanskie只有女嬰出生的事跡之所以會曝光，源於波蘭在去年8月舉行全國消防大賽，該村莊派出的當地志願消防隊中全部都是女生，才讓媒體注意到這個村落。

實際上根據數據統計，波蘭出生的男孩比女孩多，至於為什麼Miejsce Odrzanskie村莊難以誕下男嬰目前仍然是個謎。

 
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