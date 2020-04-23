波蘭組建AIP潛艇戰力　瑞典願賣兩艘30年的二手貨

▲波蘭向瑞典提出購買兩艘二手A17型潛艦。（資料圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

瑞典有意軍售兩艘服役30年的二手A17型潛艦給波蘭，分別為「南曼蘭號」（HMS Sodermanland）和「東約特蘭號」（HMS Ostergotland），目前已進入瑞典國會審核程序。據了解，波蘭軍方為打造可靠的水下戰力，計畫以軍購的方式，彌補建造新一代潛艇的空缺。

據了解，波蘭軍方有項「奧卡」計劃（Orka programme），原定為採購2至3艘搭載「絕氣推進能力」（AIP）且能射巡航導彈的現代常規潛艇，以助力於打造新一代潛艇部隊，而瑞典的這兩艘潛艦顯然都符合標準。

另外，波蘭對於瑞典國會將做出的回應，持有兩種假定，前者為瑞典以潛艇軍售協議的甲方身份進行；後者則是兩艘二手A17型潛艦的軍售責任，轉移到武器製造商瑞典紳寶（SAAB），並且將潛艇升級，再交付給波蘭海軍。

瑞典時報(Svenska Dagbladet)也表示，若成功出口這兩艘潛艇，將提高軍事維護及開發新技術的能力，紳寶公司也可獲得龐大資金。

不過，波蘭購買方案還提及，與瑞典的軍購計畫，使雙方成為戰略夥伴關係，可能波及北約盟國波羅的海地區的安全政策，所以這項方案必須具商業性質，其中潛艇費用還包含培訓及未來維護的費用。

東約特蘭號及南曼蘭號是簡化的哈蘭級廉價型潛艦，是瑞典為了維持潛艦隊的數量所製造的，這兩艘是A17型潛艦，分別於1987年及1990建成服役，並且在2003與2004年進行了大規模的現代化修改後，再服役20年。

這兩艘潛艦都是由傳統的柴油動力，靠著配備AIP的斯特林主機運轉，滿載排水量約2600噸，擁有533毫米六聯裝的魚雷發射管，同時，具備60枚的水雷及可攜240公斤的彈頭。