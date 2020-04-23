　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

波蘭組建AIP潛艇戰力　瑞典願賣兩艘30年的二手貨

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲潛艇 。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲波蘭向瑞典提出購買兩艘二手A17型潛艦。（資料圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

瑞典有意軍售兩艘服役30年的二手A17型潛艦給波蘭，分別為「南曼蘭號」（HMS Sodermanland）和「東約特蘭號」（HMS Ostergotland），目前已進入瑞典國會審核程序。據了解，波蘭軍方為打造可靠的水下戰力，計畫以軍購的方式，彌補建造新一代潛艇的空缺。

據了解，波蘭軍方有項「奧卡」計劃（Orka programme），原定為採購2至3艘搭載「絕氣推進能力」（AIP）且能射巡航導彈的現代常規潛艇，以助力於打造新一代潛艇部隊，而瑞典的這兩艘潛艦顯然都符合標準。

另外，波蘭對於瑞典國會將做出的回應，持有兩種假定，前者為瑞典以潛艇軍售協議的甲方身份進行；後者則是兩艘二手A17型潛艦的軍售責任，轉移到武器製造商瑞典紳寶（SAAB），並且將潛艇升級，再交付給波蘭海軍。

瑞典時報(Svenska Dagbladet)也表示，若成功出口這兩艘潛艇，將提高軍事維護及開發新技術的能力，紳寶公司也可獲得龐大資金。

不過，波蘭購買方案還提及，與瑞典的軍購計畫，使雙方成為戰略夥伴關係，可能波及北約盟國波羅的海地區的安全政策，所以這項方案必須具商業性質，其中潛艇費用還包含培訓及未來維護的費用。

東約特蘭號及南曼蘭號是簡化的哈蘭級廉價型潛艦，是瑞典為了維持潛艦隊的數量所製造的，這兩艘是A17型潛艦，分別於1987年及1990建成服役，並且在2003與2004年進行了大規模的現代化修改後，再服役20年。

這兩艘潛艦都是由傳統的柴油動力，靠著配備AIP的斯特林主機運轉，滿載排水量約2600噸，擁有533毫米六聯裝的魚雷發射管，同時，具備60枚的水雷及可攜240公斤的彈頭。

ET快訊
Gogoro抓騎到飽外送員「5/10起直接罰」萬元飛了！只騎
周揚青崩潰爆「羅志祥多P極樂趴內幕」：約砲不是第一次！
被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！狂歡影片外洩…找20個妹鴛
慈濟大學1學生確診肺結核！校方急召回百人返校檢查
周揚青抓包羅志祥有聊妹手機！「和旗下女星有長期不正當關係」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

川普下令：伊朗船艇若騷擾美艦　直接攻擊摧毀！

波蘭組建AIP潛艇戰力　瑞典願賣兩艘30年的二手貨

支隊長陳道輝哽咽「寧可死在海上」　恩師張競力挺：究責算我一份

美澳軍艦南海聯合演習　中國調查船與大馬探勘船對峙

川普指示美國海軍：伊朗砲艇再騷擾「就擊沉」

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長　一件小事曝正派作風：還我陳道輝

大陸自製075型二號艦今下水！　解放軍今後可「隨時部署」兩棲攻擊艦

伊朗宣稱：首顆軍事衛星Noor發射成功進入軌道

美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

川普下令：伊朗船艇若騷擾美艦　直接攻擊摧毀！

波蘭組建AIP潛艇戰力　瑞典願賣兩艘30年的二手貨

支隊長陳道輝哽咽「寧可死在海上」　恩師張競力挺：究責算我一份

美澳軍艦南海聯合演習　中國調查船與大馬探勘船對峙

川普指示美國海軍：伊朗砲艇再騷擾「就擊沉」

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長　一件小事曝正派作風：還我陳道輝

大陸自製075型二號艦今下水！　解放軍今後可「隨時部署」兩棲攻擊艦

伊朗宣稱：首顆軍事衛星Noor發射成功進入軌道

美方關切共軍頻繁擾台　美中對話聚焦中國海上強勢動作

四月雪接連綻放...客家桐花季採實名制？　客委會說話了

「我死老百姓沒當過兵」！醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

別讓愛車變成顧人怨的烏賊車　老舊機車定檢保養要做好！

全昌隆168號捕到2020蘇澳第一鮪？目測超過180公斤　24日返港「驗明正身」

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

澳媒改造陸國徽成「病毒」　中國大使館要求道歉：不尊重巨大犧牲！

企業徵才數量創近4年新低　104：新鮮人需超前部署找工作

台中週六上午「正式封城演習」！　盧秀燕：做最壞的打算、最好的準備

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

軍武熱門新聞

陳道輝哽咽：寧可死在海上　恩師張競力挺

川普指示美軍：伊朗砲艇再騷擾就擊沉

遭咎責　小兵挺敦睦支隊長陳道輝

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只有台灣

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

美澳軍艦南海聯合演習

大陸自製075型二號艦今下水！　解放軍「隨時部署兩棲攻擊艦」

川普：伊朗若騷擾美艦就攻擊摧毀！

美方關切共軍頻繁擾台

瑞典願賣波蘭兩艘30年的二手貨

他擁有「46架FA-18」私人空軍隊

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

敦睦艦隊神秘19天去關島？王定宇：台灣難得機會

卡達F-15QA成功首飛

更多熱門

相關新聞

陳道輝哽咽：寧可死在海上　恩師張競力挺

陳道輝哽咽：寧可死在海上　恩師張競力挺

敦睦艦隊發生28例群聚感染新冠肺炎（COVID-19）事件，支隊長陳道輝少將在立法院的電話備詢中強調，「我們寧可死在海上、死在船上」否認隱匿疫情。對此陳道輝的恩師戰略學者、前中權艦長張競，在臉書中發文力挺陳道輝表示，「如果要究責，算我一份」。

川普指示美軍：伊朗砲艇再騷擾就擊沉

川普指示美軍：伊朗砲艇再騷擾就擊沉

伊朗：軍事衛星Noor發射成功

伊朗：軍事衛星Noor發射成功

美方關切共軍頻繁擾台

美方關切共軍頻繁擾台

敦睦艦隊神秘19天去關島？王定宇：台灣難得機會

敦睦艦隊神秘19天去關島？王定宇：台灣難得機會

關鍵字：

瑞典波蘭A17型潛艦軍武二手潛艇

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面