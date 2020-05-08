歡送會變四腳獸大戰！紀德艦性醜聞「真相曝光」　女士官驗傷控輪機官性侵

▲國防部「105年春節加強戰備」媒體參訪。基隆級左營艦（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／綜合報導

海軍紀德艦級軍艦左營號（舷號1803）爆發性醜聞，日前軍艦停泊蘇澳港時，艦上輪機官竟與女士官酒後發生性關係，在房內上演「四腳獸大戰」，消息曝光後迅速遭到海軍艦指部徹查，但經過追查後，卻發現背後案情並不單純，竟是輪機官在酒精催化下大逞獸慾、性侵女士官。

號稱海軍戰力最強的主力戰艦基隆級艦左營號7日晚間傳出醜聞，輪機官與副艦長及女士官3人不但違反營區規定在房內飲酒暢聊，甚至輪機官還趁著副艦長離去之際，與女士官上演四腳獸大戰。海軍內部接獲爆料後立即展開查證，不料卻扯出性侵疑雲。

根據《中時電子報》報導，本案發生於4月中旬，當時因副艦長即將調職，便邀約輪機官、女士官到其房內飲酒聊天，3人黃湯下肚後聊了開來，但席間副艦長有事先行離開，留下輪機官與女士官2人獨處，但輪機官卻趁著酒酣耳熱之際、強行性侵女士官。事後女士官前往醫院驗傷，並向輔導長報告此事，全案因此曝光。

雖然輪機官否認性侵，強調2人當下發生關係是「你情我願」，但3人不但違反規定在軍艦上飲用酒精飲料，甚至輪機官還與女士官爆發性侵疑雲，令軍譽蒙羞，海軍司令劉志斌獲悉後震怒要求嚴辦，經查核屬實後，立即依規定將3人汰除，並撤職移送法辦。

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