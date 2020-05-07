被「瑪莎拉蒂男」性侵…高階女主管淚訴遭嗆：讓6人輪著來！二審案情大逆轉

▲28歲瑪莎拉蒂男性侵高階女主管，一、二審案情離譜逆轉。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名28歲開著瑪莎拉蒂的男子阿義（化名），約另名同為直銷業高階主管的女子阿乃（化名）到五星級酒店見面，孰料，他竟偷偷在對飲料內加料，並將對方帶入房間內性侵，期間更嗆聲，如果阿乃掙扎，就讓房間外5、6個人輪流蹂躪她，逼阿乃自行脫衣。但二審案情卻大逆轉，高院改判2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。可上訴。

判決指出，阿義與阿乃都是從事直銷業的高階主管，2016年雙方透過臉書認識，2017年7月底進而相約到一間五星級酒店聊天，原先阿乃指控，阿義偷偷在她的飲料中下藥，導致她產生頭暈、想流口水，講話大舌頭的現象。

阿乃表示，她在房間醒來時，阿義還恐嚇，「妳得罪香港的大上線，香港人交代這麼做的，妳只要服從就好，不用想逃出去，外面有5 、6 個人，若逃跑會被拉回來輪姦，若不聽話，也會讓所有人進來輪姦妳，不服從就別想活著出去！」隨後被性侵得逞，她事後傳訊給友人談到阿義，「開著瑪莎拉蒂，28歲，大好前途，怎麼這麼不愛惜自己的羽毛」。

▲二審法官給予阿義緩刑5年，期間付保護管束。（示意圖／免費圖庫pixabay）

一審法官依以藥劑強制性交罪，判處阿義有期徒刑8年7月。但案經上訴，全案卻逆轉，阿乃寫了一封「給法官的信」，陳述自己因長期經營直銷業務沒有收入，導致壓力大無法入眠，赴約前一晚吃了一顆成分不詳的助眠藥物，但她因隔日要與阿義見面又異常緊張，於是在接近早上時再服用一顆助眠。等到兩人飯店餐廳聊天過程中，阿乃就因藥物影響，逐漸出現症狀，到廁所嘔吐昏睡片刻。

餐廳女服務生見狀將阿乃扶出廁所，並與在廁所外等候的阿義一起將阿乃扶到房間休息。而阿義想到之前阿乃曾用「親愛的」一詞叫過他，心生邪念乘機性侵阿乃得逞。阿乃醒來後，由阿義載到高鐵站搭車返家，但她愈想愈不甘心，接著才報警處理。

高等法院勘驗各項事證及雙方說詞後，審酌阿義審理中坦承犯行，積極跟阿乃達成和解，又熱心公益捐款10萬元給台北市家庭暴力暨性侵害防治中心，可見本性不惡，犯後也誠實面對，態度尚佳，將原判決撤銷，改依乘機性交罪，判他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。

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