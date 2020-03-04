「神攝手」就是你！到桃園機場觀景台拍下航機美照　得意之作有機會高掛國門

▲桃園國際機場第二航廈5樓南北側觀景台於2019年12月中正式啟用，開放至今吸引許多遊客、航空迷、攝影玩家流連忘返。（圖／桃園國際機場提供）

生活中心／綜合報導

還跟著人家擠在已被公開的私密景點，欣賞遠方飛機的起降嗎？不論是飛機迷、攝影玩家，想看各家航空的飛機排排站，或是全程近距離目睹飛機從地面滑行、離地升空、加速爬升，一氣呵成開啟旅程的壯闊美景，就該站上更遼闊的視野，讓眼睛與攝影鏡頭一起享受這場視覺饗宴！趁著近日北部晴空朗朗的天氣，前往被全國航空攝影迷譽為「最讚取景地」的桃園國際機場南北側觀景台踩點拍照，並參加「觀景神攝手–照片徵集」活動，得意作品不僅有機會高掛在第二航廈，還有最高新臺幣5,000元不等的禮券讓優勝者帶回家。

每日迎接來自不同國家客、貨機起降的桃園國際機場，備受民眾期待的南北側觀景台，終於在2019年年底啟用開放！觀景台位於第二航廈5樓，南、北側觀景台分別由出境大廳22號及1號櫃台旁電扶梯前往，遊客在此可以看到的機型非同小可，包括經典的空中巴士巨無霸客機A380、A350以及熱門的波音波音777、787、747，都有機會一觀，風格典雅或走卡哇伊路線的彩繪機，更是整齊機隊中的一抹嬌點，也是一定要紀錄下來的機身美照。

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▲站在觀景台欣賞航機的視野超開闊，現場轟隆隆的引擎聲，讓單純賞景、不出國的旅客，心情也跟著振奮起來。（圖／記者黃克翔攝）

觀景台開放至今，平假日特別前來欣賞風景與攝影的人潮絡繹不絕，站在南、北側能欣賞到的風光也有不同景致。總是被許多航空攝影迷鎖定卡位的南側，是目前全國最大的開放式觀景台，無遮蔽的特點讓攝影迷站定了就捨不得離開！在南側觀景台除了將各國飛機拍好拍滿，也可盡覽城市、山脈風景，攝影玩家一舉可拍到客貨機以大桃園城市天際線、遠方北橫雪山山脈襯為背景，華麗起飛與安穩降落的瞬間，擁有望遠變焦鏡頭的攝影玩家，稍微zoom in就能清楚記錄機身細節，絕對殺爆每個攝影迷的記憶體與底片。

北側觀景台雖沒有比南側開闊，但令攝影迷也心動的是，此處可以拍到臺灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋海天一色的景致，尤其日落時分，夕陽黃光打在白色機身上的暖橘光澤，或是被機身高速穿越的美麗晚霞，都為一幀幀張力十足的起降照片增添不一樣的柔雅意境。風景有別的南北兩側觀景台，正好滿足攝影玩家想追求不同影像風格的心。

▲從觀景台望出去景色超遼闊，是航空迷捕捉飛機起降的絕佳觀賞點。（圖／桃園國際機場提供，下同）

▲用自己的角度，拍出新建桃機觀景台的寬闊美景。

想和更多國內外旅客分享你鏡頭底下的觀景台風光嗎？桃園機場即日起舉辦「觀景神攝手–照片徵集」活動，只要你是年滿12歲以上的台灣國民，並以實名制報名（每人限報名一次），在3/17（二）下午6點前，把在南北側觀景台拍攝最滿意的一件作品，上傳至指定的電子郵件信箱，並以「飛機攝影」為主體，寫下50字敘述即完成報名。

評選標準將會依據徵件作品的「切題性（30%）」、「故事性（30%）」、「構圖及攝影技巧（40%）」來評分。前三名可分別獲得新臺幣5,000元、4,000元及3,000元禮券，同時選出優勝10名，每位致贈禮券1,000元，佳作15名，每位獲頒禮券600元，得獎名單將會在3/25（三）下午5點於活動網站公布。獲選作品將擇日於桃園機場第二航廈展出。

▼桃園機場尋找「觀景神攝手」！拍下美照就有機會拿禮券，並獲得作品展出的機會。

活動細節、報名、投稿及相關訊息請洽活動網頁：www.airview.com.tw