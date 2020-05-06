中國航天今年發射「兩度失利」　官方解答：故障已基本明確

▲長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

記者鄭思楠／綜合報導

5月5日晚上6時，由中國航太科技集團一院研製的長征五號B運載火箭在文昌航太發射場成功首飛。今年3月16日和4月9日，中國航太發射連續兩次失利。對此，中國官方給出了回應，「經過深入開展問題覆盤、原因分析、試驗驗證等歸零工作，目前兩次失利的故障定位和機理已基本明確。」

5月5日晚，中國空間站階段飛行任務總指揮部召開長征五號B運載火箭首次飛行任務新聞發布會。中國載人航太工程辦公室主任助理季啟明表示，「中國航太發射連續兩次失利，這也再次顯示航太事業的高風險，中國航太的『長征』永遠在路上。」

季啟明表示，有關部門在航太全線組織開展了全面質量整頓和複核複查，調整了原定近期執行的火箭發射計劃。

他指出，在前期開展的大量質量安全與可靠性工作基礎上，針對近期出現的兩次發射失利，長征五號B運載火箭和任務相關係統迅即開展了故障剝離和舉一反三，再複查再複核再確認技術狀態和產品質量，全面排查風險和薄弱環節，進一步完善方案預案。

除此之外，季啟明還透露了中國載人航太工程下一步計劃。他表示，按計劃，中國空間站將於2022年前後完成建造，一共規劃12次飛行任務，此次任務後，將先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，在軌組裝建造空間站基本構型；其間，規劃發射4艘神舟載人飛船和4艘天舟貨運飛船，輪換航太員乘組和貨物補給。

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