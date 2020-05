索馬利亞運防疫物資「機翼疑遭擊中」墜毀！機上6人全罹難　起火殘骸照瘋傳

▲推特開始流傳飛機墜毀畫面。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

索馬利亞交通部長證實,一架載有防疫救援物資的飛機4日墜毀南部小鎮巴代爾(Bardale)周邊地區,機上6人全數罹難。儘管政府不願推測墜機事故發生原因,但前國防部長引述目擊者的說法指出,該架飛機是被擊落。

綜合路透等外媒報導,該架運送新冠肺炎防疫物資的班機隸屬於非洲快運航空(African Express),當時機上載著飛行員、副駕駛、飛行工程師、受訓中的飛行員及2名航空公司人員,自索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)飛往西南部城市拜多亞(Baidoa)後,接著前往南部小鎮巴代爾,但最終卻墜毀於巴代爾周邊地區。

班機墜毀原因現仍有待釐清。但索馬利亞前國防部長穆罕默德(Abdirashid Abdullahi Mohamed)透露,他曾與機場一名目擊者交談;而根據目擊者的說詞,該架班機最初曾試圖著陸,但因機場有野生動物出現,只好掉頭重新進行降落程序,但就在飛機再次靠近機場時,一側機翼似乎被擊中,最終墜毀。

推特已經出現宣稱是該架飛機墜毀的現場畫面,飛機失事後起火,殘骸散落四處。事實上,伊斯蘭極端主義組織青年黨(al Shabaab)在飛機墜毀地區周邊活動,但青年黨尚未對此事件做出回應。

巴代爾受到索馬利亞及埃及部隊保護,但埃及軍方發言人稍早表示,他對墜機事故並不知情。索馬利亞交通部長砂拉德(Mohamed Salad)則說,他已指派專門小組前往調查,歡迎國際援助。

#UPDATE: A plane carrying medical supplies crashed in southern Somalia leaving all 6 people on board dead-as per sources.

The plane with registration 5Y AXO belonging to African Express was landing in Bardale town which is controlled by Ethiopian forces. pic.twitter.com/NrufOh8Erx