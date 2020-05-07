傳播妹面試抖喊：我未成年…他秒回「沒關係」！曝應付警「教戰守則」下場慘爆

▲他招攬未成年少女坐檯，被逮瞎扯不知情，秒被傳播妹打臉。（示意圖／ETtoday資料照，照片非當事人）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名綽號小P的男子私設娛樂傳播公司，招募未滿18歲的少女前來坐檯陪酒，另2名友人則負責宣傳、接洽客人、派遣小姐等工作，小P面試小姐時，面對少女詢問怕被發現未成年，竟告訴對方可背一組成年人的身分證字號就好了。整起事件曝光後，小P被依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，小P及另外2名男姓友人油有經過設立登記，創了「XXXX娛樂傳播公司」，經營少女坐檯陪酒的業務，2名友人擔任經紀人，負責公司的廣告宣傳、接洽客人、派遣接送小姐、員工管理等工作，招攬「恩恩」、「白白」、「蕎蕎」、「肉包」等4名未成年少女坐檯。

經營模式為當天上班的小姐要在公司待命，等到客人有需要時，由小姐自己搭小黃到釣蝦場或KTV等地點服務，收費方式則為，每個小姐每小時1000元，公司與小姐「七三分帳」，低消為2名小姐2小時4000元。公司以此模式從2019年3月間開始經營，直到2019年6月遭警方查獲為止。

小P辯稱，公司地址只是他租來給自己跟朋友休息而已，沒有經營傳播公司；但另外2名友人則坦承有招募、媒介「恩恩」、「白白」從事坐檯陪酒工作，但不知道恩恩、白白未滿18歲。但這一席話被小姐打臉，表示當時面試時，「我有說我是未成年，他說沒關係，要我背一組別人的身分證字號應付警察的臨檢」。

高雄地方法院審理後，依共同犯同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，判處小P有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，沒收13萬3千元犯罪所得；另外兩名友人則被依共同犯意圖營利媒介使少年坐檯陪酒罪，分別判處5月、4月有期徒刑，均得易科罰金，並沒收犯罪所得。全案仍可上訴。

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