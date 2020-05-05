扁珍「SOGO發票貴婦團」種村碧君涉貪污案：我全身都發票





▲高等法院今將種村碧君貪污案，辯論終結。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一審依照貪污罪判刑4年，案件上訴二審後，高等法院5日再度開庭審理。種村仍否認貪污，辯稱自己很愛吃東西「全身都是發票」，看別人給吳淑珍發票才跟著給，希望高院還她清白。全案辯論終結，定於6月23日宣判。

前第一夫人吳淑珍當紅時，結交了許多貴婦朋友，而吳婦為詐領國務機要費，要求身旁的貴婦朋友提供購物發票，讓扁珍夫婦詐領數億元的國務機要費。案件爆發後，扁珍遭貪污罪嫌起訴，均遭判刑定讞。其中被媒體稱為「SOGO貴婦團」團長、前杏林新生製藥公司負責人種村碧君，檢方認為他是扁珍貪污共犯，提供了135張發票，助扁珍詐領了542萬9220元，因此在2015年對她提起公訴。

一審台北地院認定種村有罪，判刑4年、褫奪公權2年。案件2016年就上訴二審高等法院審理，但種村這時傳出身體出狀況，心率不整問題嚴重，因此聲請停止審判，高院裁准。期間種村碧君因為自2006年扁家相關弊案爆發後，就遭檢方限制出境，至今長達13年餘，因此貪污案件上訴二審後，她就2次向高院聲請解除限制出境，理由多為自己遭限制13年餘，不應再被限制；此外也說自己身體虛弱，需要就醫等等，但均遭法院駁回。

至於案件實體審理部分，高院於5日再度開庭審理，首先由檢方先論告，由於種村曾辯稱協助收集發票是為了「幫吳淑珍做公益」，因此檢方質疑，倘若做公益應該是全部發票都給吳婦，但為何卻故意挑選135張金額較大、日期接近的發票，分明是刻意協助吳婦貪污。

檢方論告時，種村不時雙手抱頭、思考，而她答辯時指出，「我沒有啊！什麼都不知道，我只是愛吃東西，全身都是發票」，她也對檢方的說詞不滿，「什麼都賴給我、推給我」。最後她還說「判我無罪、還我清白」，強調自己心安理得，判決確定前絕不出國。全案辯論終結，定於6月23日宣判。