亞裔護士被貼標籤「一定有染病毒」　搭地鐵遭惡男攻擊趕下車！

▲紐約地鐵發生亞裔人士被攻擊事件。(圖/資料照,與本新聞無關/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐,導致各地出現排華效應,紐約一名亞裔男護士近日搭乘地鐵時,無端遭到另外一名男乘客攻擊,因為對方誤認他是中國人「一定有感染病毒」,所以抓住他的手腕試圖想要把人趕下車。

紐約警方表示,菲律賓裔30歲男護士3日凌晨5時30分在曼哈頓搭乘地鐵時,突然有一名陌生人靠近,還語出威脅,「嘿,中國人,你被感染了」、「你需要去別的車廂,我要打爆這個中國人」,一陣混亂中,他的手腕和肩膀被對方緊緊抓住,試圖想把他整個人推出去。

警方接獲報案後對外公布挑釁男子的照片,該人疑似是西班牙裔,身高約172公分,事發當時頭戴洛杉磯道奇隊球帽以及身著黑色上衣,遭到襲擊的男護士沒有受傷,所以後來沒有就醫,此案目前已交由紐約警局仇恨罪犯罪小組進行調查,暫時未對外公布進一步消息。

Racist brute tries to remove Asian nurse from subway car: cops https://t.co/AgcHeUH280 pic.twitter.com/aWUhw3YHd6