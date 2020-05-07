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美疫苗專家遭降職「大爆隱情」！　控政府刻意無視警告

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美國疫苗專家卜萊特（Rick Bright）、前生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）負責人（圖／路透）

▲美國疫苗專家卜萊特（Rick Bright）指控美國政府忽視疫情。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

美國「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）負責人卜萊特，上月21日突遭降職國家衛生研究院（NIH）。卜萊特周二表示，他1月即對新冠肺炎疫情發出警告，卻不獲衛生部長阿札爾重視，吹哨舉動甚至引起其他高官的仇視。

疫苗專家卜萊特（Rick Bright）指控衛生及公共服務部（HHS）部長阿札爾（Alex Azar）刻意無視、意圖淡化疫情威脅，並認為自己調職是因不願配合政府指示。

卜萊特上月曾表示，希望將國會撥款的數十億美金，用在開發符合科學審查標準的方案，而不是用在開發缺乏科學根據的抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine）、羥氯奎寧（hydroxychloroquine）與其他疫苗、技術上，但這兩種藥物備受川普推崇。

衛生及公共服務部發言人歐克利（Caitlin Oakley）說，「卜萊特沒有領導這項關鍵工作，對此我們感到非常失望」。

卜萊特的律師指出，免除卜萊特局長職位，明顯違反聯邦政府保護吹哨人的法律，目前已接受卜萊特委託，向主管機關申請全面調查，要求恢復其職位。

截至目前為止，新冠肺炎在美國造成125萬人確診、7.3萬人死亡，數據都是世界第一。民主黨和一些共和黨員批評川普刻意淡化病毒的威脅，才造成如此嚴重的結果。

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