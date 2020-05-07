研究疫情華裔學者突遭槍殺…扯出三角戀糾紛　凶手優異背景曝光

▲槍手顧浩的就職檔案。（圖／翻攝自linkedin）



記者丁維瑀／綜合報導

美國賓州匹茲堡大學37歲學者劉賓（Bing Liu，音譯）於2日遭到槍殺身亡，當地警方指出凶手為46歲男子顧浩（Hao Gu，音譯），不過兩人疑似有情感上的糾紛，暫時破解外界有關疫情的陰謀論。英媒則起底顧浩的身分與照片，發現他有著優異背景，生前是屢獲殊榮的軟體工程師。

《太陽報》（The Sun）報導，顧浩生前在電力公司「伊頓」（Eaton）任職，工作地點位於賓州月亮鎮（Moon Township）一處設施。該企業的發言人證實，顧浩在這家公司從事軟體開發長達16年。報導描述，他曾獲得獎項，但還不清楚是哪些詳細項目。

據了解，顧浩最初先在上海同濟大學研讀電腦科學，隨後前往美國東田納西州立大學（East Tennessee State University），獲得軟體工程的碩士學位。雖然當地警方稱顧浩的殺人與輕生動機可能與感情有關，但未透露他詳細的情感狀態，是否已婚或未婚也不得而知。

劉賓生前為匹茲堡大學醫學院助理教授，致力研究新冠病毒（COVID-19），且即將取得重大突破，卻於2日遭到顧浩槍殺，陳屍在賓州的家中，身上有多處槍傷，包括頭部也中彈；事發當時，他的妻子不在家。顧浩當時來到劉賓家中，有一扇門沒上鎖，他便闖入並開槍，接著跑回車上，用槍結束自己的生命。

▲劉賓在完成新冠病毒的研究前遇害。（圖／翻攝University of Pittsburgh）



由於劉賓的研究涵蓋疫情，他與顧浩又有著華裔身分，外界一開始便揣測各種陰謀論。《英國廣播公司》（BBC）則報導，當地警探科赫普（Brian Kohlhepp）認為，這起命案為兩人就一名「親密伴侶」而長期陷入爭執，目前沒有證據可見劉賓的研究與凶殺案有關，另外，兩名當事人都不是美國公民，案件已交由聯邦機構。

來自中國的劉賓，曾在新加坡國立大學獲得學士與博士學位，隨後前往卡內基·梅隆大學（Carnegie Mellon University）進行研究，近期在匹茲堡大學獲得升遷。警方未透露劉賓與顧浩如何認識彼此。

劉賓未完成的研究，將由校方研究人員繼續鑽研。匹茲堡大學形容，劉賓生前非常傑出，在疫情爆發期間保持優異狀態，他曾與其他作者合寫至少30部著作，「我們會非常想念他。」

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