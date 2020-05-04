加油站驚現「超兇比基尼辣妹」現場服務　男客暴動全衝去…1天後下場GG了

▲加油站驚見5位比基尼辣妹。（圖／翻攝自微博）



記者鄭思楠／綜合報導

為打開油品銷路，今年「五一」連假期間，廣西省桂平市中凱能源電力加油站老闆腦洞大開，竟想到請穿著比基尼的辣妹現場幫加油，引男客暴動全衝來加油。5月1日，加油機旁站著數名身穿比基尼、化著濃妝的超兇辣妹，正低頭在給進站的車輛加油，渾圓半球當場現行。

據《南國早報》報導，加油站內的其他工作人員，也在現場為促銷活動助威，「多付1元人民幣（約新台幣4.2元），就能獲得美女服務。」穿著比基尼的模特就站在加油機旁，等待著為客人服務。

「太露骨了，我都不敢打開車窗讓兒子往外看。」此活動在當地微信朋友圈傳開後，引起廣泛熱議，褒貶不一。

▲5位比基尼辣妹現場服務。（圖／翻攝自微博）

大多數網友認為，商家的促銷行為太低俗，沒下線，簡直看不下去。也有個別網友歎息，疫情期間，各行各業都不好混，商家也是被逼無奈才這樣做。

商家此舉是否觸犯相關法規？3日下午，桂平市商務局通報，1日當天，該加油站組織5名衣著暴露的女模特，在公共場所發放促銷資料及礦泉水等，開展促銷活動，「該商業促銷活動利用女性暴露身體，吸引關注，品味低俗，有違社會良好風尚。」

5月2日上午，涉事加油站此項活動已被叫停。為避免類似事件發生，桂平市商務局專門下發《桂平市商務局關於進一步規範企業促銷行為的緊急通知》，進一步規範該市商務流通領域企業經營行為。

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