「88會所」豪華招待所內部裝潢曝光　同棟住戶抗議！業主：即日起歇業

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

22日有媒體披露高階警官出入台北市信義區88會所，該會所位於台北市信義區松勤街88號，老司機則都私下暱稱為「88會所」該建案每坪市價超過新台幣150萬元，雖然屋齡已22年但仍稱得上是信義區高檔豪宅，有酒客私下提供該會所內部照片給《 ETtoday新聞雲》記者，讓讀者一窺高檔會所奢華原貌。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光，內部有吧檯撞球桌舞池設備一應具全。（圖／翻攝畫面）

88會所內裝潢空間約70坪、客廳有兩區真皮沙發並鋪上原木地板、旁邊就有吧檯和酒櫃，為了讓上門者能盡量休閒玩樂，吧檯區旁還有大型電玩機台、射飛鏢機供上門酒客解悶，還有一座撞球檯可讓酒客敲桿競賽。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

除此之外，由於88會所所在的「大炁四方」建案採挑高設計，挑高的夾層則被布置成豪華臥室，如果在會所內歡唱開趴累了可以上樓休息，該建案以低調奢華大隱於市的設計概念吸引不少富商名流爭相置產，連身家超過百億的聯電副榮譽董事長宣明智也在此置產，88會館低調經營，若非同建案住戶或者熟客介紹，外人很難知道這麼高檔的建案內居然有夜夜笙歌的奢豪會所。

▲信義區豪宅招待所88會所內部裝潢曝光。（圖／翻攝畫面）

但經該建案管委會向媒體披露88會所亂象後，北市警方介入調查目前88會所已經歇業，該會所業主也於22日上午發出道歉聲明「因自家訪客造成住戶不便而致上最深的歉意」「合約2020年8 月到期後，將會遷移，於此期間不再進行任何聚會」，88會所的紙醉金迷的夜生活傳說即將成為歷史。

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