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濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了「住院才能換命」嘆：社會黑暗面

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酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲未成年酒店妹喝到胃痛！（示意圖／記者張一中攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名謝姓診診醫師也心有戚戚焉表示，以前凌晨會常有濃妝辣妹胃痛掛急診，而且掛的是「小兒科」，旁邊還有幹部陪同，除非嚴重到住院，否則就要回去繼續陪酒，讓他心疼表示，「在急診室看得到許多社會黑暗面！」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專《Dr.E小兒急診室日誌》透露，以前在醫學中心急診室看診時，「常在凌晨三點到四點左右時遇到臉部濃妝、穿著清涼的女子，由年輕男子陪同到小兒急診室看診」，當時0經驗的他，一度質疑「怎麼把成人科病人掛到小兒科來？」結果一看健保卡傻了，辣妹竟只有16至17歲。

請繼續往下閱讀...

臉色慘白的辣妹一靠近，瞬間濃濃酒氣撲鼻，「主訴通常是下班後突然胃痛和嘔吐」，而陪同的男子也非親非故，謝醫師關心詢問家人在何處？無奈只有兩種答案，「不是在外縣市就是說沒有家人，獨自在城市生活。」

謝醫師內心也猜測雙方關係不單純，趕緊給予打點滴、注射胃部制酸劑和止吐劑等治療，並囑咐女方「暫時不要飲酒，休息一下就會慢慢復原。」只見辣妹面有難色，搖頭直言「沒辦法，每晚還是要到『公司』上班」，而站在一旁的年輕男子也強調，「『公司』規定只有住院才能不用上班，不然會被扣薪水！」

▲▼《ETtoday東森新聞雲》記者直擊台北八大行業一級戰區「林森北路六條通」，發現仍有酒店在營業。（圖／突發中心攝）

▲有些酒店妹有排尿疼痛症狀！（示意圖／突發中心攝）

其實男子就是八大場所的幹部，機警的謝醫師看著病患神情憔悴，也趕緊安排住院治療，以及連絡社工介入處理後續問題。謝醫師直言，看診生涯中，「類似狀況很多，遇過發燒、嚴重咳嗽、或排尿疼痛的女孩在凌晨到兒童急診看診，一樣跟我說『公司』規定住院才能休息不用工作，有經驗後就按照流程辦理住院、聯絡社工處理後續。」

反觀案379例酒店人妻抱病上班一事，謝醫師也直言「一點也不意外」，並感慨這一行的辛酸處，「似乎只有重病到不能行動才可能不用工作，這樣真的超容易成為防疫缺口，疫情指揮中心或許知道這樣的生態環境，加上飲酒作樂時社交距離無法拉長、公關接觸客人難以確實掌握身份，才鐵腕禁止酒店和舞廳繼續營業，影響很多人生計是必然的，然而，面對傳染性超強的武漢肺炎病毒，可能沒有其他更好的辦法了！」

▲▼（圖／粉專Dr.E小兒急診室日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友很心疼！（圖／粉專Dr.E小兒急診室日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文章掀起網友熱議，「未滿十八歲以上是童工，可以在酒店上班嗎？」、「這種案例在半夜的急診很常碰到」、「她們常常來急診run ，點滴就又被架回去繼續上班！」、「看完好難受，我16、17歲很開心的讀書」、「扣錢扣到賠錢」、「未成年飲酒，這是什麼世界」。一名苦主也爆料，「以前常掛喝到受不了的來掛號，都小聲要求打點滴，要不然要被帶回去繼續喝」、「這又回到社會根本的家庭問題」。謝醫師也在留言串揪心解釋，「所以才會找社工處理，在急診室看得到許多社會黑暗面」、「是真實世界的另外一面」。

本文由Dr.E小兒急診室日誌授權提供，請勿擅自轉載。

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