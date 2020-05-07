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一旦被捕性虐淫片自動曝光！N號房創始人提前謀後路：程式早已設定好

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

▲南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房」性剝削事件引起社會譁然，目前除了主要經營者趙主彬（조주빈，音譯）、負責財務部份的社會公務要員姜勳（강훈，音譯）、陸軍李元昊（이원호，音譯）已經遭到警方逮捕、調查外，另外一名核心人物「GodGod」（갓갓）身份成謎且仍在逃。而他也被部分韓媒認定是N號房的創始人，日前他和趙主彬的對話紀錄被媒體曝光，當時他和趙主彬互相約定好，「一旦被捕，那麼所持有的N號房性剝削影片會自動曝光！」

GodGod在2019年2月至7月之間，涉嫌利用推特接近未成年少女，脅誘她們拍攝一系列獵奇的性剝削影片，之後更在Telegram上開設1至8號房、蘿莉房、垃圾房等群組，將影片上傳至各房內，供付費會員們觀看；韓媒《Wikitree》獨家掌握、並公開GodGod和另一名核心成員「博士」趙主彬1月21日在通訊軟體上的對話內容，由內容可知，當時他們似乎早已預料自己可能會被警方逮捕。

據悉，該段對話是他們當日最初、也是最後一段對話。GodGod對趙主彬表示，他已經在Telegram上設下「自動曝光」等程式設定，「一旦因為被警方逮捕導致10天以內沒有開啟程式，那麼所持有的性剝削影片便會全數對外曝光。」

起初趙主彬還十分疑惑，不過GodGod對他說明防患未然的重要性。GodGod自豪地說到，「雖然我不可能會被逮捕，不過我還是設定了，你就照做吧！」

▲▼N號房共犯姜勳被公開長相 。（圖／達志影像）

▲警方公開N號房共犯姜勳長相。（圖／達志影像）

GodGod對趙主彬透露，他目前在京畿道躲避中，且因為自己現在正在服喪、護照遭註銷、通話時早已設定變聲等因素，根本不可能被逮捕。

其實GodGod的擔憂是有道理的，因為1月22日以前，韓媒《國民日報》早已接獲線民爆料，並派記者潛伏N號房，此後更是早於其他媒體發布一系列相關報導。

南韓警察廳長閔鉀龍（민갑룡）4日召開記者會表示，目前正持續追查GodGod蹤跡，且已鎖定相關特定人物。

►119歲現役軍人是「N號房共犯」！　南韓陸軍首次公開嫌疑人身份

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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