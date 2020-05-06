領導8年前長這樣！金正恩28歲舊照「撞臉洋蔥」　網驚：當年真的帥

▲北韓領導人金正恩現在的照片，體重超過130公斤。（圖／北韓官媒）



記者林彥臣／綜合報導

北韓領導人金正恩五一勞動節現身，打破外國瘋傳的病危傳言，但是神隱期間包括台灣在內的世界各國，都密切討論他的生死之謎，甚至連身材造成的健康風險都是重要話題，不過回顧他在2012年剛接班時的舊照，不僅相貌比起現在130公斤的樣子清秀不少，甚至讓網友大驚，「當年真的帥」。

ETtoday新聞雲3日報導《金正恩「用假名瑞士留學4年」 師生憶：和善、熱愛籃球的鄰》被PTT鄉民轉發至八卦板，金正恩8年前28歲剛接班北韓領導人時的照片，意外成為網友討論的話題。

▲北韓領導人金正恩2012年出席北韓少年團（Korean Children's Union）66周年活動。（圖／達志影像／美聯社）



網友對於金正恩的照片表示，「當年真的帥，意氣風發」、「他當年真的算帥胖子，現在被髮型耽誤了」、「這照片怎麼有點像玖壹壹的洋蔥」、「年輕帥正恩怎麼變普烏了」、「北韓的神就是他阿公啊 造神當然要先長得像他阿公」、「帥得不到權力，長得像他阿公和爸爸才是」。

▲有網友認為金正恩28歲時，像玖壹壹的洋蔥。（圖／KKBOX提供）



根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，南韓政府2010年公布的金正恩身材報告，體重大約100公斤，2013年處決姑丈張成澤造成巨大壓力，因此暴飲暴食造成體重直線上升，2015年報告稱金正恩體重達130公斤。另有一說，金正恩為了讓自己看起來更像祖父金日成，所以刻意增胖。

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