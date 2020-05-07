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廣東虎門大橋「隨風起伏」狂抖！陸專家：需要時間才能停「但不影響安全」

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虎門大橋是一座位於中國廣東省珠江三角洲中部、橫跨珠江的懸索橋，距廣州約42公里。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）

▲虎門大橋是一座位於中國廣東省珠江三角洲中部、橫跨珠江的懸索橋。（圖／翻攝自廣東省公路建設公司）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東虎門大橋5日下午3時左右開始，遭到強風吹襲，橋面不斷上下起伏，呈波浪般狂抖，立即引發社會關注。大陸著名橋樑專家吳明遠6日晚表示，虎門大橋抖動是不影響橋樑安全的渦振，已基本平息；根據目前檢測的結果，此次渦振並未影響虎門大橋的整體結構。

虎門大橋是廣東省境內一座連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的跨海大橋，連接珠江兩岸，溝通深圳、珠海等重要城市，於1992年動工建設，1997年建成通車。

談抖動原因：水馬改變鋼箱梁「氣動外形」

5日，虎門大橋發生異常抖動，懸索橋橋面晃動比較大，振幅較為明顯，導致行車不舒適。6日凌晨，廣東省交通集團稱，根據專家組初步判斷，虎門大橋懸索橋本次振動主要原因是由於沿橋跨邊護欄連續設置水馬，改變鋼箱梁的氣動外形，在特定風環境條件下，產生的橋樑渦振現象。

據悉，渦振起因是風流過物體截面後，在物體背後產生週期性的漩渦脫落，由此產生對結構的週期性強迫力。

虎門大橋副總工程師張鑫敏表示，水馬相當於縱向形成一堵牆，風過不去，風阻變大，所以對橋的影響會大一些，「在橋面架設水馬，相當於改變橋的外形，目前在做檢測工作，會進行即時分析，也會邀請中國大陸知名專家對這塊進行評定和分析。」

談持續抖動：需要足夠時間平息

從虎門大橋管理中心監視器畫面可見，5日15時50分沿橋跨邊護欄的水馬開始撤走，17時42分撤完，但其後依然有抖動情況發生。

虎門大橋副總工程師張鑫敏稱，由於受到風力和慣性的影響，一個結構振動後，不會馬上停止，但是能耗最終能消掉；目前渦振對橋樑的結構安全沒有影響。

吳明遠表示，虎門大橋是主跨達888公尺的大型懸索橋，重量達到15000噸以上，振動後需要有足夠的時間來平息，在首次出現渦振20個小時後，也就是6日中午12點半之後，振動已經平息；另外，渦振是在低風速情形下產生的，現在虎門大橋橋面平均風速在每秒10充斥左右，它影響的是車輛行駛的舒適性，不同於顫振，影響的是橋樑的安全性，當前橋樑主體結構是安全的。

▲▼虎門大橋上下抖動。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

▲虎門大橋上下抖動。（圖／翻攝沸點視頻截圖）

談渦振和顫振：兩者性質不同

吳明遠稱，懸索橋會有兩種振動，一種會影響舒適性，叫渦振；另外一種會影響橋樑安全，叫顫振，「這次主要是影響舒適性的渦振，渦振不會對橋樑產生大的影響，如果長時間發生渦振，那麼會有疲勞的問題發生，但目前大橋整體趨於平靜。」

「從我們理解是安全的，而塔科馬海峽大橋屬於顫振，是因為設計原因造成的破壞，兩架橋梁之間有很大的區別。」吳明遠稱。

談通車時間：目前尚不能確定

對於虎門大橋是否超負荷運行，吳明遠表示，在橋樑荷載試驗標準內運行都是安全的，近期虎門大橋對大貨車等車輛實行限行，相對而言是安全的。

吳明遠稱目前大橋安全沒有問題，6日晚繼續有專家進行研判。張鑫敏也表示，目前正在對大橋進行全面的檢測，至於何時通車，目前尚不能確定。

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