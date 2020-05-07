香港反送中再現！　防暴警3度衝入「持槍驅離」：違反限聚令

▲香港示威者進行反送中活動，警察衝入。（圖／翻攝自RTHK）

記者劉亭／綜合報導

香港新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但是沉寂一陣子的反送中活動又開始。網友號召6日晚上7時在天水圍嘉湖一期商場進行「和你唱」活動，現場約100人到場，警方3度驅離。

綜合香港明報、東網報導，6日晚間7時許商場中庭及各樓層都有人，約100人現身高唱《願榮光歸香港》等歌曲，並且高喊反送中口號，也有人手持「光復香港 時代革命」標語。

香港警員約半小時後進入商場以擴音器表示，聚集者已違反陷聚令，要求他們馬上離開；直到晚間8時許，大批防暴警手持圓盾、胡椒球槍及海綿彈槍再度進入，一度舉起黃旗，並在各樓層拉起封鎖線。

到晚上9時半，一批防暴警再度進入商場，並且截查4名男女，有人被發違反「限聚令」的告票，直到商場在晚間10時許關閉，警方才收隊離開。